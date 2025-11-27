Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zeit für Revanche – über 38.000 Fans fiebern mit DFB-Frauen

Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus?
Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus? Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück.
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren.
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler.
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild)
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus?
Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus? Bild: Nick Potts/PA Wire/dpa
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück.
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren.
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler.
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild)
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Zeit für Revanche – über 38.000 Fans fiebern mit DFB-Frauen
Von David Joram, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Nations-League-Finale treffen die deutschen Fußballerinnen erneut auf Spanien. Torhüterin Berger will die EM-Panne endgültig abhaken, Mittelfeldstar Brand schwärmt von der Hinspiel-Kulisse.

Kaiserslautern.

Als die Torwart-Heldin patzte, war alles vorbei. 0:1 nach Verlängerung, der Traum vom Titel: ausgeträumt. Tränen flossen. Das verlorene EM-Halbfinale gegen Spanien wirkt noch nach, wenn die deutschen Fußballerinnen an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF) ihre erste Chance auf eine Revanche seit dem Turnier-Aus in der Schweiz erhalten. Im Hinspiel des Nations-League-Finales fiebern über 38.000 Fans in Kaiserslautern mit, das Ziel ist klar: "Wir wollen den Titel holen", kündigte Offensivstar Jule Brand an.

Bei der gebürtigen Pfälzerin ist die Vorfreude auf das Top-Duell gegen die Titelverteidigerinnen und Weltmeisterinnen besonders groß, "gerade auf dem Betzenberg. Ich glaube, die Kulisse wird sehr, sehr cool". Die prickelnde Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion kennt Brand noch von früher, einst schleppte sie der Onkel den "Betze" hoch: "Weil ich aus der Pfalz komme, musste ich auch irgendwie Kaiserslautern-Fan sein, als ich ein Kind war." Die ganze Familie sei's schließlich auch gewesen.

Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück.
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück.
Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nun kehrt die 23-Jährige von Olympique Lyon zurück - und dürfte in ihrem 68. Länderspiel (11 Tore) stark gefordert sein. Vor allem an Brand, die technisch wie läuferisch Außergewöhnliches leisten kann, wird es liegen, den spanischen Tiki-Taka-Rhythmus zu brechen, für Entlastung und am besten auch Torgefahr zu sorgen. 

Brand über ihre Lieblingsposition: "Überall rumlaufen"

Ob die Ex-Wolfsburgerin auf der Außenbahn wirbeln darf oder auf der Zehn, wie zuletzt in den Nations-League-Halbfinalpartien gegen Frankreich (1:0/2:2), ist noch offen. Und der Tempodribblerin offenbar auch egal. Zwar spiele sie gern im Zentrum, weil sie dann "überall rumlaufen" könne. Aber letztlich entscheide der Trainer: "Ich mag's auf Außen, auf der Zehn. Da, wo ich am meisten helfen kann."

Eigeninteressen müssen bei Bundestrainer Christian Wück ohnehin weit hinten angestellt werden. Spaniens Ballbesitzmaschine, die seit August von der neuen Cheftrainerin Sonia Bermúdez geölt wird, will Wück mit einem alten Rezept stoppen: "Es werden elf gute Individualistinnen gegen ein Team verlieren - und dieses Team wollen wir dann auf dem Platz sein." 

Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren.
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren.
Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa

Der 52 Jahre alte Ex-Stürmer hofft, dass seine Elf auch offensiv die richtigen Lösungen findet. "Es ist unheimlich wichtig, dass wir, ähnlich wie im Spiel gegen die Französinnen, die Räume, die uns die Spanierinnen bieten aufgrund ihrer Spielweise, dann eben auch nutzen", fordert der Chefcoach.

Wück: Gegenstöße "effizient zu Ende spielen"

"Diese Gegenstöße, die wir fahren wollen, möchten wir dann auch effizient zu Ende spielen", ergänzte Wück, der sein Team natürlich in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano versetzen möchte. Dafür braucht es Tore, für die neben Brand insbesondere Flügelflitzerin Klara Bühl und Stoßstürmerin Nicole Anyomi sorgen könnten. Bayern-Torjägerin Lea Schüller fehlt aus familiären Gründen.

Ganz hinten soll Torhüterin Ann-Katrin Berger, die in den Duellen im Oktober gegen Frankreich wegen Knieproblemen gefehlt hatte, wieder die gewohnte Ruhe ausstrahlen. Ihre wegen eines gestrichenen Flugs erst am Mittwoch geglückte Rückkehr aus den USA sei "unheimlich wichtig", meinte Wück: "Von ihrer Erfahrung her wird die Mannschaft profitieren."

Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler.
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler.
Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Den EM-K.o. wird allerdings auch die 35 Jahre alte Berger noch im Kopf haben: Beim Gegentor hatte sie damals die kurze Ecke einen Spalt zu weit offen gelassen. Aber auch das verbindet Berger und die DFB-Frauen mit Spanien: Im Spiel um Olympia-Bronze 2024 rettete die Torhüterin von Gotham FC das 1:0, als sie tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Alexia Putellas hielt.   

Putellas und Bonmatí zaubern wie bei Barça

Spaniens individuelle Klasse verkörpern vor allem zahlreiche Stars des FC Barcelona wie die mehrmaligen Weltfußballerinnen Putellas und EM-Halbfinal-Torschützin Aitana Bonmatí. Deren Stärke bekam zuletzt der deutsche Doublesieger FC Bayern beim 1:7-Debakel im Oktober in der Champions League zu spüren.

Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild)
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild)
Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Wir haben gemerkt, dass es darauf ankommt, kompakt zu stehen, gut zu verteidigen", riet DFB-Außenverteidigerin Franziska Kett in dieser Woche. Bei dem Bayern-Untergang in Barcelona musste die 21-Jährige durchspielen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Berger kehrt in DFB-Kader für Spanien-Spiele zurück
Wie im EM-Halbfinale dürfte Ann-Katrin Berger wieder das deutsche Tor gegen Spanien hüten.
Die deutschen Fußballerinnen können in den Finalpartien der Nations League wieder auf Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger setzen. Eine EM-Entdeckung fällt aus.
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
23.11.2025
1 min.
DFB-Frauen ohne Schüller gegen Spanien
Bayern-Torjägerin Lea Schüller (li.) fehlt Bundestrainer Christian Wück gegen Spanien. (Archivbild)
Bundestrainer Christian Wück fehlt seine Top-Torjägerin ausgerechnet in den Duellen gegen Spanien. Die musste zwar zuletzt um ihren Platz kämpfen, hat aber eine Top-Quote.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel