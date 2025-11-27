Zeit für Revanche – über 38.000 Fans fiebern mit DFB-Frauen

Im Nations-League-Finale treffen die deutschen Fußballerinnen erneut auf Spanien. Torhüterin Berger will die EM-Panne endgültig abhaken, Mittelfeldstar Brand schwärmt von der Hinspiel-Kulisse.

Kaiserslautern. Als die Torwart-Heldin patzte, war alles vorbei. 0:1 nach Verlängerung, der Traum vom Titel: ausgeträumt. Tränen flossen. Das verlorene EM-Halbfinale gegen Spanien wirkt noch nach, wenn die deutschen Fußballerinnen an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF) ihre erste Chance auf eine Revanche seit dem Turnier-Aus in der Schweiz erhalten. Im Hinspiel des Nations-League-Finales fiebern über 38.000 Fans in Kaiserslautern mit, das Ziel ist klar: "Wir wollen den Titel holen", kündigte Offensivstar Jule Brand an.

Bei der gebürtigen Pfälzerin ist die Vorfreude auf das Top-Duell gegen die Titelverteidigerinnen und Weltmeisterinnen besonders groß, "gerade auf dem Betzenberg. Ich glaube, die Kulisse wird sehr, sehr cool". Die prickelnde Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion kennt Brand noch von früher, einst schleppte sie der Onkel den "Betze" hoch: "Weil ich aus der Pfalz komme, musste ich auch irgendwie Kaiserslautern-Fan sein, als ich ein Kind war." Die ganze Familie sei's schließlich auch gewesen.

Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Nach dem EM-Aus gegen Spanien herrschte Trauer bei Jule Brand und Bundestrainer Christian Wück. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Nun kehrt die 23-Jährige von Olympique Lyon zurück - und dürfte in ihrem 68. Länderspiel (11 Tore) stark gefordert sein. Vor allem an Brand, die technisch wie läuferisch Außergewöhnliches leisten kann, wird es liegen, den spanischen Tiki-Taka-Rhythmus zu brechen, für Entlastung und am besten auch Torgefahr zu sorgen.

Brand über ihre Lieblingsposition: "Überall rumlaufen"

Ob die Ex-Wolfsburgerin auf der Außenbahn wirbeln darf oder auf der Zehn, wie zuletzt in den Nations-League-Halbfinalpartien gegen Frankreich (1:0/2:2), ist noch offen. Und der Tempodribblerin offenbar auch egal. Zwar spiele sie gern im Zentrum, weil sie dann "überall rumlaufen" könne. Aber letztlich entscheide der Trainer: "Ich mag's auf Außen, auf der Zehn. Da, wo ich am meisten helfen kann."

Eigeninteressen müssen bei Bundestrainer Christian Wück ohnehin weit hinten angestellt werden. Spaniens Ballbesitzmaschine, die seit August von der neuen Cheftrainerin Sonia Bermúdez geölt wird, will Wück mit einem alten Rezept stoppen: "Es werden elf gute Individualistinnen gegen ein Team verlieren - und dieses Team wollen wir dann auf dem Platz sein."

Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa Hand aufs Herz: Für die Niederlage im EM-Halbfinale würde sich Bundestrainer Christian Wück gern revanchieren. Bild: Jürgen Kessler/dpa

Der 52 Jahre alte Ex-Stürmer hofft, dass seine Elf auch offensiv die richtigen Lösungen findet. "Es ist unheimlich wichtig, dass wir, ähnlich wie im Spiel gegen die Französinnen, die Räume, die uns die Spanierinnen bieten aufgrund ihrer Spielweise, dann eben auch nutzen", fordert der Chefcoach.

Wück: Gegenstöße "effizient zu Ende spielen"

"Diese Gegenstöße, die wir fahren wollen, möchten wir dann auch effizient zu Ende spielen", ergänzte Wück, der sein Team natürlich in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano versetzen möchte. Dafür braucht es Tore, für die neben Brand insbesondere Flügelflitzerin Klara Bühl und Stoßstürmerin Nicole Anyomi sorgen könnten. Bayern-Torjägerin Lea Schüller fehlt aus familiären Gründen.

Ganz hinten soll Torhüterin Ann-Katrin Berger, die in den Duellen im Oktober gegen Frankreich wegen Knieproblemen gefehlt hatte, wieder die gewohnte Ruhe ausstrahlen. Ihre wegen eines gestrichenen Flugs erst am Mittwoch geglückte Rückkehr aus den USA sei "unheimlich wichtig", meinte Wück: "Von ihrer Erfahrung her wird die Mannschaft profitieren."

Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Tragische Torhüterin: Ann-Katrin Berger unterlief bei Spaniens Tor im EM-Halbfinale ein kleiner, aber entscheidender Fehler. Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Den EM-K.o. wird allerdings auch die 35 Jahre alte Berger noch im Kopf haben: Beim Gegentor hatte sie damals die kurze Ecke einen Spalt zu weit offen gelassen. Aber auch das verbindet Berger und die DFB-Frauen mit Spanien: Im Spiel um Olympia-Bronze 2024 rettete die Torhüterin von Gotham FC das 1:0, als sie tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter von Alexia Putellas hielt.

Putellas und Bonmatí zaubern wie bei Barça

Spaniens individuelle Klasse verkörpern vor allem zahlreiche Stars des FC Barcelona wie die mehrmaligen Weltfußballerinnen Putellas und EM-Halbfinal-Torschützin Aitana Bonmatí. Deren Stärke bekam zuletzt der deutsche Doublesieger FC Bayern beim 1:7-Debakel im Oktober in der Champions League zu spüren.

Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Janina Minge (r) will sich im Hinspiel einen Vorteil mit der DFB-Elf gegen die Spanierinnen um Aitana Bonmatí verschaffen. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Wir haben gemerkt, dass es darauf ankommt, kompakt zu stehen, gut zu verteidigen", riet DFB-Außenverteidigerin Franziska Kett in dieser Woche. Bei dem Bayern-Untergang in Barcelona musste die 21-Jährige durchspielen. (dpa)