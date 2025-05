"Zeit"-Recherche: Bundesliga mit zu wenig Rollstuhl-Plätzen

Einem Medienbericht zufolge bieten die Stadien der 1. und 2. Bundesliga weniger Plätze für Rollstuhlfahrer als gesetzlich vorgegeben. Der Grund könnte finanzieller Natur sein.

Berlin.

In den Stadien des deutschen Profifußballs gibt es einem Medienbericht zufolge erheblichen Nachholbedarf bei Plätzen für Fans im Rollstuhl. Einer Recherche von "Zeit online" zufolge erfüllt kein Stadion in der 1. und 2. Bundesliga die Anforderungen für den barrierefreien Zugang zu Veranstaltungen. Sie sind in der Muster-Versammlungsstättenverordnung geregelt, die 13 von 16 Bundesländern übernommen haben.