  • Zeit wird knapp: Schlotterbeck nicht im DFB-Training

Julian Nagelsmann gibt Anweisungen im Training.
Julian Nagelsmann gibt Anweisungen im Training. Bild: Christian Charisius/dpa
Julian Nagelsmann gibt Anweisungen im Training.
Julian Nagelsmann gibt Anweisungen im Training. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Zeit wird knapp: Schlotterbeck nicht im DFB-Training
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das wird eng. Nico Schlotterbeck geht es besser, doch der verletzte Fuß muss noch geschont werden. Julian Nagelsmann muss für das Luxemburg-Spiel einen Plan B parat haben.

Wolfsburg.

Der Einsatz von Nico Schlotterbeck im WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg wird immer unwahrscheinlicher. Der Verteidiger von Borussia Dortmund konnte wegen seiner Fußverletzung weiterhin nicht am Training der Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg teilnehmen. 

Der Gesundheitszustand des 25-Jährigen habe sich zwar "deutlich verbessert", eine Einheit auf dem Platz war aber auch zwei Tage vor dem Spiel noch nicht möglich, teilte der DFB mit. 

Bei dem Teamtraining auf einem Nebenplatz des AOK-Stadions standen Julian Nagelsmann alle anderen 20 Feldspieler und die vier Torhüter seines Aufgebots zur Verfügung. Der Bundestrainer hatte die vorletzte Einheit vor der Abreise nach Luxemburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt. 

Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich am Fuß verletzt (Archivbild).
Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich am Fuß verletzt (Archivbild). Bild: Christian Charisius/dpa
Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich am Fuß verletzt (Archivbild).
Nico Schlotterbeck (sitzend) hat sich am Fuß verletzt (Archivbild). Bild: Christian Charisius/dpa

Nagelsmann hatte Schlotterbeck für die Startformation im vorletzten Gruppenspiel auf dem Weg zur WM-Endrunde 2026 vorgesehen. Der Dortmunder hatte am Samstag in der Bundesliga-Partie beim Hamburger SV einen Schlag auf den Fuß bekommen, die Wunde musste getackert werden. 

Zunächst hatte der Innenverteidiger selbst Entwarnung gegeben und als Football-Fan am Sonntag die NFL-Partie der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons in Berlin besucht. Infolge der Anreise nach Wolfsburg hatte sich aber Nagelsmann pessimistisch geäußert. 

Noch keine Nachnominierung

"Das ist jetzt über Nacht schon dick geworden", sagte der Bundestrainer zu Wochenbeginn. "Ich habe nur ein Bild vom Fuß gesehen. Das sieht jetzt nicht überragend gut aus, ehrlich gesagt", fügte der 38-Jährige an. 

Schlotterbeck wurde seitdem von den DFB-Ärzten behandelt und konnte nur leichte, den Fuß nicht belastende Übungen machen. Auf eine Nachnominierung, zum Beispiel von Frankfurts Robin Koch, hat der Bundestrainer bislang verzichtet. 

Bei einem Ausfall Schlotterbecks würde wohl dessen BVB-Kollege Waldemar Anton neben Bayern-Verteidiger Jonathan Tah in der Startelf für das Luxemburg-Spiel stehen. Als dritten Innenverteidiger hat Nagelsmann noch Malick Thiaw von Newcastle United im Aufgebot. Der 24-Jährige hat zuletzt vor gut zwei Jahren für die DFB-Auswahl gespielt. 

Ohne Gegentreffer mit Schlotterbeck

Schlotterbeck hatte zwischen März und Oktober wegen einer Knieoperation eine längere Pause in der Nationalmannschaft einlegen müssen. Bei seinem Comeback gelangen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) die ersten Länderspiele ohne Gegentreffer in diesem Jahr. 

Nach der Partie beim Gruppenschlusslicht Luxemburg beschließt die Nationalmannschaft die Qualifikation am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei. Mit zwei Siegen ist das WM-Ticket sicher. (dpa)

