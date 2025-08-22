Zetterer-Ersatz da: Werder Bremen holt Torwart Hein

Bislang gab es erst zwei Bundesliga-Spieler aus Estland. Jetzt ist der dritte da. Werder Bremen leiht den Torwart Karl Hein von einem prominenten englischen Club aus.

Bremen. Zwei Tage nach dem Weggang von Michael Zetterer hat Werder Bremen einen neuen Torwart verpflichtet. Der 23 Jahre alte Este Karl Hein kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom Premier-League-Club FC Arsenal und soll beim Fußball-Bundesligisten die neue Nummer zwei hinter Mio Backhaus werden.

"Ich habe schon als Kind die Bundesliga verfolgt", sagte Hein. "Estland ist kein großes Land. Deshalb ist es immer eine besondere Ehre für mich, wenn ich das Land und meine Familie auf so einer großen Bühne repräsentieren darf." Der Torwart ist der dritte Este in der Bundesliga-Geschichte nach Ragnar Klavan (FC Augsburg) und Karol Mets (FC St. Pauli).

Backhaus ist die neue Nummer eins

Werders bisheriger Stammkeeper Zetterer war am Mittwoch zu Eintracht Frankfurt gewechselt und wird am Samstag am ersten Bundesliga-Spieltag ausgerechnet gegen die Bremer zum ersten Mal im Tor seines neuen Clubs stehen (15.30 Uhr/Sky).

Der 21-jährige Backhaus wird nach Angaben von Trainer Horst Steffen zur neuen Nummer eins aufsteigen. Der in der vergangenen Saison noch von Arsenal an Real Valladolid in Spanien ausgeliehene Hein soll den Konkurrenzkampf im Tor erhöhen. (dpa)