ZEV-Hallenmasters in Zwickau: Bissige Dynamo-Bubis ärgern den FSV – CFC doppelt enttäuscht

Die Dresdner U21-Mannschaft holt sich vor knapp 4000 Fans den Gerd Schädlich-Pokal. Der Sachsenligist ärgert mit viel Einsatz die Favoriten.

Knapp 4000 Fans in der ausverkauften Sparkassen-Arena in Zwickau, große Begeisterung beim Budenzauber, aber der i-Punkt im Finale blieb aus Sicht der Gastgeber aus. Das ZEV-Hallenmasters hat am Samstagabend alle Facetten des emotionalen Ballspiels geboten. Am Ende holte sich die U21-Mannschaft der SG Dynamo Dresden beim heimischen Turnier des FSV...