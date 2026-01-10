MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • ZEV-Hallenmasters in Zwickau: Bissige Dynamo-Bubis ärgern den FSV – CFC doppelt enttäuscht

Im Finale siegte Dynamos U21-Team gegen Gastgeber FSV Zwickau, zum Leidwesen von Oliver Fobassam (Mitte).
Im Finale siegte Dynamos U21-Team gegen Gastgeber FSV Zwickau, zum Leidwesen von Oliver Fobassam (Mitte). Bild: Ralf Wendland
Im Finale siegte Dynamos U21-Team gegen Gastgeber FSV Zwickau, zum Leidwesen von Oliver Fobassam (Mitte).
Im Finale siegte Dynamos U21-Team gegen Gastgeber FSV Zwickau, zum Leidwesen von Oliver Fobassam (Mitte). Bild: Ralf Wendland
Fußball
ZEV-Hallenmasters in Zwickau: Bissige Dynamo-Bubis ärgern den FSV – CFC doppelt enttäuscht
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dresdner U21-Mannschaft holt sich vor knapp 4000 Fans den Gerd Schädlich-Pokal. Der Sachsenligist ärgert mit viel Einsatz die Favoriten.

Knapp 4000 Fans in der ausverkauften Sparkassen-Arena in Zwickau, große Begeisterung beim Budenzauber, aber der i-Punkt im Finale blieb aus Sicht der Gastgeber aus. Das ZEV-Hallenmasters hat am Samstagabend alle Facetten des emotionalen Ballspiels geboten. Am Ende holte sich die U21-Mannschaft der SG Dynamo Dresden beim heimischen Turnier des FSV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
08.01.2026
2 min.
Der Titel soll her: Mit diesen zwölf Spielern fährt der Chemnitzer FC zum Hallenmasters nach Zwickau
CFC-Torwart David Wunsch ist in diesem Jahr wieder beim Hallenmasters in Zwickau dabei.
Der Fußball-Regionalligist hat seinen Kader für das Turnier am Samstag bekanntgegeben. Wer die Gruppengegner des CFC sind.
Torsten Ewers
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
20:23 Uhr
4 min.
Bittere Bayer-Pleite gegen VfB - Remis bei Fischer-Rückkehr
Die Stuttgarter führen Bayer eine bittere Niederlage zu.
Der VfB Stuttgart demontiert Bayer Leverkusen. Die Werkself kassiert eine böse Heimklatsche. Zuvor gibt es zwei Remis - eines davon bei Urs Fischers Berlin-Rückkehr. Der HSV verliert im Breisgau.
20:22 Uhr
3 min.
Furioser VfB: Heimdebakel für Leverkusen
Erstmals seit April 2018 gewinnt der VfB Stuttgart wieder gegen Leverkusen
Erstmals seit 2019 gewinnt Stuttgart wieder gegen Leverkusen - und wie! Bei der VfB-Machtdemonstration ragt Jamie Leweling als Doppeltorschütze heraus.
Carsten Lappe, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Hallenmasters: Was sich die Amateurkicker der Westsachsenauswahl gegen die Profis aus Jena und Chemnitz ausrechnen
Trainer Jens Haprich (rechts) hat zu den beiden Trainingseinheiten der Westsachsenauswahl für das ZEV-Hallenmasters nicht die komplette Mannschaft zur Verfügung.
Vor ausverkauftem Haus steigt am Samstag die 21. Auflage des Hallenfußballturniers in Zwickau. Über die Ziele des Außenseiters und die Herangehensweise von Titelverteidiger FSV Zwickau.
Anika Zimny
Mehr Artikel