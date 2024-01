ZEV-Hallenmasters und zwei Testspiele - so bereitet sich der FSV Zwickau auf die Rückrunde vor

Der Bierbecherwurf in der abgebrochenen Drittligapartie der Zwickauer gegen Rot-Weiss Essen bekommt nun sein Nachspiel. Vorher ist der FSV zu Gast bei einem alten Bekannten.

Am 6. Januar (Samstag/13.45 Uhr) bestreitet der FSV das ZEV-Hallenmasters in der Zwickauer Stadthalle. Am folgenden Montag (8. Januar, 15 Uhr) steht das erste Testspiel an. Dabei gastiert der FSV bei einem guten alten Bekannten, nämlich bei Trainer Joe Enochs und dem Drittliga-Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg. Gespielt wird auf dem...