Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zidane-Sohn spielt jetzt für Algerien

Luca Zidane spielt jetzt für Algerien.
Luca Zidane spielt jetzt für Algerien. Bild: Enrique de la Fuente/Shot for pr/gtres/dpa
Luca Zidane spielt jetzt für Algerien.
Luca Zidane spielt jetzt für Algerien. Bild: Enrique de la Fuente/Shot for pr/gtres/dpa
Fußball
Zidane-Sohn spielt jetzt für Algerien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zinédine Zidane ist stolz auf seine algerischen Wurzeln. Sportlich feierte er mit Frankreich große Erfolge. Sein Sohn Luca versucht es nun in der algerischen Fußball-Auswahl.

Berlin.

Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußballlegende Zinédine Zidane, kann ab jetzt für die algerische Fußball-Nationalmannschaft spielen. Der Weltverband FIFA bewilligte einen Antrag des 27 Jahre alte Stammtorwarts des spanischen Zweitligisten FC Granada auf einen Verbandswechsel, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Luca Zidane hofft nun als Nummer eins im Kasten der Nordafrikaner auf Einsätze beim Afrika-Cup.

Der Wechsel ist möglich, weil Zinédine Zidanes Eltern 1953 von Algerien nach Frankreich ausgewandert waren. Zinédine Zidane, dreimaliger Weltfußballer, wurde in Marseille geboren und hat ebenfalls beide Staatsbürgerschaften. Luca Zidane spielte für alle französischen Teams von der U16 bis zur U20, 2015 gewann er mit der U17 den EM-Titel.

Zinédine Zidane war mit Frankreich 1998 Weltmeister und 2000 Europameister geworden. Zudem gewann "Zizou" zahlreiche Titel auf Vereinsebene. Als Trainer führte Zidane Real Madrid unter anderem zu drei Champions-League-Siegen. Nach dem Saisonende 2021 verließ er die Königlichen und ist seitdem ohne Trainerjob. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
21:02 Uhr
3 min.
Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng beendet Karriere
Jérôme Boateng hat in seiner Karriere viele Trophäen gewonnen.
Der langjährige Nationalspieler zieht einen Schlussstrich. Er habe gelernt, gewonnen und verloren, sagt Boateng. Sein größter Titelgewinn liegt inzwischen elf Jahre zurück.
16.09.2025
2 min.
Rickens unvergessener Moment: BVB-Vorfreude auf "Klassiker"
Lars Ricken und sein Schuss in die Geschichtsbücher.
Juve gegen Dortmund - das klingt nach großen Fußballnächten. An einer ganz besonderen hat Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken großen Anteil. Von den Italienern hält er auch heute viel.
Mehr Artikel