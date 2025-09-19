Zidane-Sohn spielt jetzt für Algerien

Zinédine Zidane ist stolz auf seine algerischen Wurzeln. Sportlich feierte er mit Frankreich große Erfolge. Sein Sohn Luca versucht es nun in der algerischen Fußball-Auswahl.

Berlin. Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußballlegende Zinédine Zidane, kann ab jetzt für die algerische Fußball-Nationalmannschaft spielen. Der Weltverband FIFA bewilligte einen Antrag des 27 Jahre alte Stammtorwarts des spanischen Zweitligisten FC Granada auf einen Verbandswechsel, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Luca Zidane hofft nun als Nummer eins im Kasten der Nordafrikaner auf Einsätze beim Afrika-Cup.

Der Wechsel ist möglich, weil Zinédine Zidanes Eltern 1953 von Algerien nach Frankreich ausgewandert waren. Zinédine Zidane, dreimaliger Weltfußballer, wurde in Marseille geboren und hat ebenfalls beide Staatsbürgerschaften. Luca Zidane spielte für alle französischen Teams von der U16 bis zur U20, 2015 gewann er mit der U17 den EM-Titel.

Zinédine Zidane war mit Frankreich 1998 Weltmeister und 2000 Europameister geworden. Zudem gewann "Zizou" zahlreiche Titel auf Vereinsebene. Als Trainer führte Zidane Real Madrid unter anderem zu drei Champions-League-Siegen. Nach dem Saisonende 2021 verließ er die Königlichen und ist seitdem ohne Trainerjob. (dpa)