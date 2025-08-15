Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Franz Wagner wurde erst nach der Pause stärker.
Bild: Sven Hoppe/dpa
Sport-Mix
Zittersieg nach Fehlstart: Basketballer im Supercup-Finale
Patrick Reichardt, dpa
Viele Fehlwürfe und erneut mehrere Ausfälle: Bei Deutschlands Basketballern läuft längst nicht alles rund. Dennoch gelingt der dritte Erfolg im dritten Vorbereitungsspiel.

München.

Angeführt von einem starken Dennis Schröder hat Basketball-Weltmeister Deutschland seine makellose Bilanz in der EM-Vorbereitung gewahrt. Das Nationalteam gewann in München trotz ganz schwacher erster Halbzeit knapp mit 73:71 (28:35) und spielt am Samstagabend (20.45 Uhr/MagentaSport) gegen Topteam Serbien um den Titel beim Supercup.

Schröder steuerte bei der Aufholjagd nach durchwachsenem Auftakt 22 Punkte, vier Rebounds und sechs Assists bei. Auch NBA-Jungstar Franz Wagner überzeugte nach verhaltenem Start mit 17 Zählern. "Wir sind total energielos ins Spiel gegangen, haben dann aber genug Energie gebracht, um das Spiel zu gewinnen", sagte Johannes Thiemann.

Nach zwei Siegen über Slowenien hat das Team von Bundestrainer Alex Mumbru auch das dritte Spiel gegen einen starken Gegner vor der EM (27. August bis 14. September) gewonnen - diesmal blieb es bis zur letzten Sekunde und dem letzten Wurf spannend.

Weiter Ausfälle für Mumbru

Der Titel beim Supercup, bei dem auch EM-Goldfavorit Serbien mit NBA-Größe Nikola Jokic antritt, wäre ein sportliches Ausrufezeichen. Beim klaren 113:84 (61:48) über Tschechien hatte das Team von Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic keinerlei Mühe. Jokic begnügte sich bei dem einseitigen Abendspiel mit zwölf Punkten in knapp 19 Minuten.

Hatte es gegen Tschechien leicht: Jokic mit den Serben.
Bild: Sven Hoppe/dpa
Für das deutsche Nationalteam ist auf dem Parkett noch immer viel Luft nach oben. In Johannes Voigtmann (krank), Maodo Lo und David Krämer (beide angeschlagen) fehlten erneut drei wichtige Spieler. Mumbru konnte bislang in keinem Test alle Schlüsselspieler zusammen aufbieten.

Der Weltmeister-Glanz von 2023 war vor 11.500 Zuschauern vor Spielbeginn zu sehen: Niels Giffey, der vor zwei Jahren zu den Goldgewinnern von Manila zählte, wurde von Verbandspräsident Ingo Weiss und seinem Vize Armin Andres geehrt. Der Routinier spielt inzwischen nicht mehr für das Nationalteam.

Und auch der Titelcoach von damals war live im SAP Garden dabei: Gordon Herbert, inzwischen Cheftrainer beim FC Bayern, nahm in kurzer Hose und mit Snacks in der Hand in der ersten Reihe Platz. Was er vor allem in der ersten Halbzeit geboten bekam, hatte wenig mit den Glanzleistungen aus den Medaillenjahren zu tun.

Weltmeister-Trainer als Tourist: Gordon Herbert.
Bild: Sven Hoppe/dpa
Theis bei Comeback mit Problemen

Zwar spielte Daniel Theis nach anhaltenden Knieschmerzen erstmals in diesem Sommer für das Nationalteam. Doch wirklich agil und fit wirkte der 33 Jahre alte Center noch nicht. Theis hatte defensiv viel Mühe mit dem starken NBA-Profi Alperen Sengün und ließ in der Offensive freie Wurfversuche liegen. 

Dürftige 28 Punkte brachte Deutschland in Halbzeit eins zusammen. Rhythmus und die nötige Dynamik fehlten vollkommen. "Wir kommen nicht in das Tempo, mit dem wir spielen wollen. Ich glaube, die kriegen zu viele Offensivrebounds. Wir müssen einfach mal einen Gang hochschalten", sagte Aufbauspieler Justus Hollatz.

Erst Supercup, dann Spanien-Duelle

Nach der Pause wurde es besser. Wagner und Schröder übernahmen offensiv die Kontrolle, auch in der Verteidigung ging es aufwärts. Schon im dritten Viertel übernahm Deutschland bei 44:43 die Führung. Jungstar Wagner zeigte die Fäuste und heizte die moderne Münchner Arena zusätzlich an. Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend, doch Deutschland bewahrte in dem engen Duell die Nerven. 

Hat mit seinem Team noch einiges an Arbeit: Dennis Schröder.
Bild: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Supercup stehen für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes noch zwei Testspiele gegen Titelverteidiger Spanien auf dem Programm, ehe es ins finnische Tampere geht. Dort ist am 27. August Montenegro der Auftaktgegner. Zudem geht es in der Gruppe B gegen Schweden, Litauen, Finnland und Großbritannien. Die Endrunde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. (dpa)

