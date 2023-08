"Zu wenig": Eintracht-Sportchef übt nach 1:1 in Sofia Kritik

Eintracht Frankfurt gibt den Sieg nach dem Führungstor von Randal Kolo Muani noch ab. Der Sportchef ist unzufrieden.

Sofia. Für Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche war das 1:1 (1:0) im Playoff-Hinspiel in der Conference League bei Lewski Sofia unglücklich, aber vermeidbar.

"So etwas wie heute passiert im Fußball", meinte der 42-Jährige nach dem Abpfiff, fügte allerdings hinzu: "Wir hatten nach der Führung aber nie richtig die Kontrolle und waren nicht konsequent genug. Insgesamt war das zu wenig, daran müssen wir arbeiten." Nun müsse man in einer Woche zu Hause "unsere Leistung" abrufen und das Rückspiel gewinnen, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Der Europa-League-Sieger hatte nach dem Führungstreffer von Stürmerstar Randal Kolo Muani (6. Minute) in der Nachspielzeit noch das Gegentor von Hassimi Fadiga zum Ausgleich kassiert. Bei dem von Paris Saint-Germain umworbenen französischen Nationalspieler Kolo Muani gebe es laut Krösche keinen neuen Stand. Wie es weitergehe, werde man in den nächsten Tagen sehen. Bisher lagen das Angebot aus Paris und die Forderung der Hessen etwa 30 Millionen Euro auseinander. (dpa)