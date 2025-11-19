Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zukunft des Pokalfinales: DFB und Berlin verhandeln noch

Das Endspiel findet seit 1985 in Berlin statt. (Archivbild)
Das Endspiel findet seit 1985 in Berlin statt. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Das Endspiel findet seit 1985 in Berlin statt. (Archivbild)
Das Endspiel findet seit 1985 in Berlin statt. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa
Fußball
Zukunft des Pokalfinales: DFB und Berlin verhandeln noch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch kein neuer Mietvertrag fürs Pokalfinale: Warum chaotische Szenen beim vergangenen Endspiel jetzt Folgen haben könnten.

Berlin.

Die Verhandlungen über die Zukunft des DFB-Pokalfinals im Berliner Olympiastadion laufen noch. Das bestätigten der Deutsche Fußball-Bund und die Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf Anfrage. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Verhandlungen noch in diesem Jahr abschließen", sagte Senatorin Iris Spranger (SPD). Der DFB sprach von anhaltenden, konstruktiven Gesprächen. Zu den Inhalten machten beide Seiten keine Angaben.

Das Endspiel ist einer der sportlichen Höhepunkte der Hauptstadt und findet seit 1985 jedes Jahr im Olympiastadion statt. Die "Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass es noch keinen neuen Mietvertrag für die kommenden Jahre gebe. Demnach habe der DFB von der Stadt als Betreiber des Stadions verlangt, aus Sicherheitsgründen den Einlass zu verbessern. 

Nach dem letzten Endspiel waren von vielen Anhängern von Arminia Bielefeld teilweise chaotische Zustände vor dem Südtor und dem Marathontor des Olympiastadions moniert worden. DFB und Senat kündigten eine Aufarbeitung an. Bauliche Veränderungen am Olympiastadion sind auch wegen des Denkmalschutzes schwierig. Das Finale 2026 ist für den 23. Mai angesetzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
30.10.2025
2 min.
Ein Lostopf und Videobeweis: So läuft das Achtelfinale ab
Die begehrte Trophäe im DFB-Pokal
Im DFB-Pokal sind die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga nun unter sich – und der Videoschiedsrichter ist wieder dabei. Wie es in diesem Wettbewerb weitergeht.
10.11.2025
2 min.
DFB zeichnet Woltemade mit Fair-Play-Medaille aus
Erst gewann Nick Woltemade mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal, dann zeigte er Mitgefühl mit Gegner Bielefeld.
Nationalspieler Nick Woltemade wird vom Deutschen Fußball-Bund geehrt. Es geht um eine Aktion nach dem DFB-Pokalfinale.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:14 Uhr
2 min.
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt Bundesverdienstkreuz
Ex-Nationalspieler Kroos bekommt das Bundesverdienstkreuz. (Archivfoto)
Gerade hat der Ex-Fußballnationalspieler Gerald Asamoah das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Nun wird Toni Kroos damit ausgezeichnet. Dabei geht es weniger um seine sportlichen Erfolge.
Mehr Artikel