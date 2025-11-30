Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zukunft von Henriksen in Mainz offen - "In Ruhe besprechen"

Steht in Mainz unter Druck: Trainer Bo Henriksen
Steht in Mainz unter Druck: Trainer Bo Henriksen Bild: Harry Langer/dpa
Steht in Mainz unter Druck: Trainer Bo Henriksen
Steht in Mainz unter Druck: Trainer Bo Henriksen Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Zukunft von Henriksen in Mainz offen - "In Ruhe besprechen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der vergangenen Saison führte der Däne die Mainzer in den Europapokal, nun liegt der Club auf dem letzten Platz. Hat die Krise Konsequenzen für den Trainer?

Freiburg.

Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz hat Sportdirektor Niko Bungert die Trainerfrage beim FSV Mainz 05 offen gelassen. "Das werden wir in Ruhe besprechen und nicht jetzt irgendetwas bekanntgeben. Für uns ist natürlich klar, dass nach so einem Spiel und in der aktuellen Tabellenlage, die Situation extrem unzufriedenstellend ist und wir an allen Ecken und Enden hinterfragen werden, wie es weitergeht", sagte Bungert mit Blick auf die Position von Chefcoach Bo Henriksen nach dem deutlichen 0:4 (0:2) beim SC Freiburg bei DAZN.

Die Mainzer sind seit acht Liga-Spielen ohne Sieg und weisen nur sechs Punkte auf. "Wir waren von Minute eins ziemlich chancenlos. Wir hatten den Anspruch, den Turnaround zu schaffen. Am Ende steht ein völlig verdienter 4:0-Sieg für Freiburg und in der aktuellen Phase ein völlig verdienter letzter Tabellenplatz für uns", ergänzte Bungert. 

Henriksen, der die Mainzer in der vergangenen Saison in die Conference League geführt hatte, geht selbst davon aus, dass er auch am nächsten Freitag gegen Borussia Mönchengladbach auf der Bank sitzen wird. "Ich denke so", sagte der Däne, der noch "ein gutes Gefühl mit der Mannschaft, mit den Spielern" hat. "Wir müssen besser werden, alle, nicht nur die Spieler, auch ich, der ganze Verein", so Henriksen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:45 Uhr
3 min.
Spiel und Zentner verloren: Mainz erlebt bitteren Abend
Der FSV Mainz 05 um William Bøving (r) tat sich gegen Craiova schwer.
Die perfekte Bilanz von Mainz 05 in der Conference League ist futsch. Beim Außenseiter Universitatea Craiova zeigt der Bundesligist eine enttäuschende Leistung - und bangt um Torwart Robin Zentner.
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
21:23 Uhr
4 min.
Wieder eine Rote Karte: Mainz in Freiburg chancenlos
Sah nach nicht einmal einer halben Stunde die Rote Karte: Paul Nebel
Für den Mainzer Profi Paul Nebel ist das Spiel im Breisgau wegen eines Platzverweises früh vorbei, sein Team verliert deutlich - und liegt jetzt auf dem letzten Tabellenplatz.
Maximilian Wendl, dpa
Mehr Artikel