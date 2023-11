Zum achten Mal: Djokovic beendet Tennis-Jahr als Nummer eins

Novak Djokovic beendet ein weiteres Jahr als Nummer eins der Weltrangliste. Dafür muss er in Turin aber hart arbeiten. Erst nach drei Stunden steht der Sieg gegen Tennis-Jungstar Holger Rune fest.

Turin.

An dieses Bild haben sich die Tennisfans inzwischen fast schon gewöhnt: Beim Blick auf die Weltrangliste am Jahresende steht fast immer Novak Djokovic oben. So ist es auch nach der Saison 2023 - zum nun schon insgesamt achten Mal.