"Zum Zunge schnalzen": Eintracht-Star Götze begeistert

Mario Götze ist mit zwei Toren der Mann des Abends beim 4:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam. Danach gibt es viel Lob für den Mittelfeldstrategen.

Frankfurt/Main.

Mario Götze blieb trotz der Lobeshymnen für seine Zaubershow mit zwei Traumtoren ganz bescheiden. Der Mittelfeldstratege von Eintracht Frankfurt richtete den Blick nach seinem Gala-Auftritt beim 4:1 gegen Ajax Amsterdam lieber auf den Kampf um die Königsklassen-Plätze in der Fußball-Bundesliga und das Duell mit Tottenham Hotspur im Europa-League-Viertelfinale.

"Wenn wir uns das hätten malen können, hätten wir das genau so genommen. Es war ein sehr gutes Spiel der gesamten Mannschaft. Aber jetzt müssen wir dranbleiben", sagte der Weltmeister von 2014. Dass es für ihn ein besonderer Abend war, wollte aber auch Götze nicht verhehlen: "Ich kann mich nicht erinnern, wann mir zuletzt mal ein Doppelpack gelungen ist."

Götze trifft erstmals doppelt für Frankfurt

Im Trikot der Eintracht, für die er seit Sommer 2022 spielt, war es eine Premiere. Und was für eine. Bei seinem ersten Treffer stoppte er einen Sahne-Pass von Abwehrchef Robin Koch mit der Brust und legte den Ball dann butterweich am herausstürzenden Ajax-Torwart Matheus vorbei ins Eck. Treffer Nummer zwei geriet dann noch spektakulärer, als Götze aus rund 40 Metern ins verwaiste Tor traf.

Mario Götze traf gegen Ajax Amsterdam aus etwa 40 Metern zum 4:1-Endstand. Bild: Arne Dedert/dpa Mario Götze traf gegen Ajax Amsterdam aus etwa 40 Metern zum 4:1-Endstand. Bild: Arne Dedert/dpa

"Den schießt er von zehnmal wahrscheinlich zehnmal genau so, weil er einfach diese Technik hat. Er hat ein großes Lob verdient und es auch bekommen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller. Sportdirektor Timmo Hardung fand die Treffer von Götze einfach nur "zum Zunge schnalzen".

Lob von allen Seiten

Kein Wunder, dass der 32 Jahre alte Routinier von den Fans bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss mit Ovationen verabschiedet wurde. "Einen Doppelpack hat er für uns noch nicht gemacht und dann noch so ein schönes Tor. Das zeigt, wie wichtig Mario für unsere junge Mannschaft ist. Er war ein Fixpunkt im Spiel", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Auch Lothar Matthäus war begeistert von Götzes Vorstellung. "Es ist einmalig, was Mario mit dem Ball macht. Er spielt den Fußball nicht nur, er genießt ihn auch. Das macht ihn so stark", lobte der Rekord-Nationalspieler als TV-Experte bei RTL.

Bekam viel Lob nach seinem Gala-Auftritt gegen Ajax Amsterdam: Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze. Bild: Arne Dedert/dpa Bekam viel Lob nach seinem Gala-Auftritt gegen Ajax Amsterdam: Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze. Bild: Arne Dedert/dpa

Toppmöller hofft, dass das sportliche Hoch bei Götze noch lange anhält. "Er spielt sehr mannschaftsdienlich, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Er versucht nicht, zu glänzen. Das ist der Schlüssel. Er hat diese fußballerische Ruhe und ist ein Champions-League-Spieler. Das wissen wir. Umso schöner ist es, dass er das heute gezeigt hat", würdigte Toppmöller den Mann des Abends.

Eintracht will Saison krönen

Einen Götze in Topform können die Frankfurter im Saison-Endspurt gut gebrauchen. In der Bundesliga, wo es am Sonntag beim VfL Bochum weitergeht, soll mindestens der vierte Tabellenplatz verteidigt werden. Der würde die zweite Teilnahme an der Champions League in der Vereinsgeschichte bedeuten.

In der Europa League träumen die Hessen von einer ähnlichen Erfolgsgeschichte wie 2022, als sie in diesem Wettbewerb triumphierten. "Ich hoffe, dass uns niemand aufhält auf dem Weg ins Finale", sagte Führungstorschütze Jean-Matteo Bahoya und setzt auf dem Weg dorthin auch auf Götze: "Mario ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein großartiger Leader."

Diese Rolle soll der Siegtorschütze des WM-Finales 2014 mit Erfolg auch im Viertelfinale spielen. Am 10. April müssen die Frankfurter zunächst nach London reisen, eine Woche später empfangen sie die Spurs zum Rückspiel. Beide Teams trafen zuletzt Ende 2022 in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. 0:0 und 2:3 hieß es dabei. Aber damals hatten die Engländer auch noch Harry Kane, der mittlerweile für den FC Bayern auf Torejagd geht. Dennoch mahnte Götze: "Es wird schwer." (dpa)