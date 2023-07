"Zusätzliche Dynamik" bei Heidenheimer Stadionausbau

Heidenheim.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim will sein Fußball-Stadion vom Sommer 2024 an von derzeit 15.000 auf 25.000 Plätze vergrößern. Sollte der Gemeinderat der 50.000-Einwohner-Stadt der Änderung des Bebauungsplans für die vereinseigene Voith-Arena zustimmen und der Genehmigungs- und Planungsprozess "optimal" verlaufen, könnten die Bauarbeiten in rund einem Jahr beginnen, sagte der FCH-Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald der Deutschen Presse-Agentur.