  • Zverev beißt sich durch: Einzug ins Achtelfinale von Paris

Alexander Zverev tat sich in seinem Auftaktmatch in Paris schwer.
Alexander Zverev tat sich in seinem Auftaktmatch in Paris schwer. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Sport-Mix
Zverev beißt sich durch: Einzug ins Achtelfinale von Paris
Drei Tage nach dem knapp verlorenen Finale in Wien ist Alexander Zverev beim Turnier in Paris gleich wieder voll gefordert. Der Titelverteidiger siegt aber ebenso wie Daniel Altmaier.

Paris.

Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennis-Masters-Turnier in Paris mit großer Mühe sein Auftaktmatch überstanden. Zverev gewann nach einem Freilos in der ersten Runde 6:7 (5:7), 6:1, 7:5 gegen Außenseiter Camilo Ugo Carabelli aus Argentinien. Aus deutscher Sicht ist zudem auch noch Daniel Altmeier im Achtelfinale dabei.

Drei Tage nach seiner knappen Finalniederlage beim Turnier in Wien gegen Jannik Sinner erlaubte sich Zverev zu Beginn beim gegnerischen Aufschlag zu viele Fehler. Beide Spieler konnten sich jedoch im kompletten ersten Durchgang keinen Breakball erarbeiten, nach 57 Minuten musste sich Zverev im Tiebreak geschlagen geben.

Zverev stemmt sich gegen die Niederlage

Der Belag in der Pariser Halle sei "leider sehr, sehr langsam", sagte Zverev vor der Partie bei Sky. "Ich bin kein Fan davon." Doch der Hamburger startete aggressiver in den zweiten Satz, nahm seinem Kontrahenten direkt dessen Aufschlag zur 2:0-Führung ab.

Den zweiten Satz entschied Zverev schnell für sich, doch im entscheidenden Durchgang gegen den laufstarken Weltranglisten-49. geriet er 1:3 in Rückstand. Der 26-Jährige zwang Zverev in lange Ballwechsel und übernahm immer wieder selbst mit Tempo- und Rhythmuswechseln die Initiative.

Die Nummer drei der Welt stemmte sich aber gegen das drohende Aus und nahm Ugo Carabelli sofort dessen Aufschlag ab. Immer wieder punktete Zverev nach guten Aufschlägen auch am Netz. Ein Volley-Stoppball bescherte ihm dann das Break zum 6:5, nach 2:35 Stunden war der schwer erarbeitete Sieg perfekt. Der nächste Gegner ist am Donnerstag der Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Altmaier überrascht Ruud

Zuvor hatte Daniel Altmaier die Runde der besten 16 erreicht. Der 27-Jährige bezwang überraschend den Weltranglistenneunten Casper Ruud aus Norwegen mit 6:3, 7:5. Altmaier zeigte eine starke Vorstellung, tat sich nur gegen Ende des Matches schwer, seine Chancen zu nutzen. "Man spielt gegen sich selber am Ende, das weiß jeder, der selber Tennis spielt", sagte er. Altmaier trifft nun auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime. (dpa)

