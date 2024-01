Zverev kämpft sich durch: "So ist Tennis manchmal"

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sitzt fast schon im Flugzeug nach Hause. Am Ende kommt er bei den Australian Open aber doch weiter.

Melbourne. Alexander Zverev hat bei den Australian Open ein frühes Aus nur mit ganz viel Mühe abwenden können. Der Tennis-Olympiasieger gewann in Melbourne gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein mit 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7) und zog beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison damit in die dritte Runde ein.

Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug bekommt es Zverev am Samstag mit Alex Michelsen aus den USA zu tun. Gegen Klein verwandelte der 26-Jährige nach 4:30 Stunden seinen ersten Matchball.

In Jan-Lennard Struff und Tatjana Maria haben an diesem Donnerstag noch zwei weitere deutsche Tennisprofis die Chance, in die dritte Runde einzuziehen. Struff trifft in seinem Zweitrundenspiel auf den Serben Miomir Kecmanovic. Maria, die einzig noch verbliebene deutsche Spielerin, spielt gegen die an Nummer 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini. Wegen Regens in Melbourne begannen die Partien mit Verspätung.

Unkonzentriert und energielos

"Ich hätte lieber in eineinhalb Stunden gewonnen, aber er hat unglaublich gut gespielt. Ich wusste lange nicht, was ich machen sollte", sagte Zverev nach dem Marathon-Match. "Er hätte es heute mehr verdient gehabt, zu gewinnen. Aber so ist es manchmal im Tennis."

Zverev wirkte bei seinem zweiten Auftritt im Melbourne Park in diesem Jahr lange Zeit unkonzentriert und schläfrig. Der 26-Jährige ist bekannt dafür, dass er frühe Ansetzungen bei Turnieren nicht besonders gerne mag. Auch gegen Klein agierte Zverev lange energie- und emotionslos. Immer wieder kontrollierte der unter Diabetes leidende Zverev während der Seitenwechsel seinen Blutzuckerwert. Wirklich auf der Höhe wirkte Zverev nicht.

Dennoch geriet er zunächst nicht ernsthaft in Gefahr. Nach 50 Minuten holte sich Zverev den ersten Satz, ohne gutes Tennis zu spielen. Das änderte sich auch in der Folgezeit nicht. Klein erkannte das und wurde mit zunehmender Spieldauer immer mutiger. Sehr oft düpierte die Nummer 163 der Welt den unerklärlich weit hinter der Grundlinie stehenden Zverev mit Stopps.

Zverev behält die Nerven

Zum 4:2 nahm er Zverev den Aufschlag ab. Wegen eines kurzen Schauers wurde wenig später das Dach über der John Cain Arena geschlossen. Doch auch die kurze Unterbrechung sorgte nicht dafür, dass Zverev wacher und konzentrierter auf den Platz zurückkehrte. Klein schaffte den Satzausgleich und nahm Zverev gleich zu Beginn des dritten Durchgangs erneut das Service ab. Die deutsche Nummer eins nahm all das merkwürdig emotionslos hin. Klein spielte nun immer besser und ging mit 2:1-Sätzen in Führung.

Schon im vierten Satz stand Zverev dann kurz vor dem Aus. Beim Stand von 4:4 musste er einen Breakball abwehren und rettete sich in den Tiebreak. Auch dort behielt er die Nerven und schaffte den Satzausgleich. Der gebürtige Hamburger brüllte seine Freude laut heraus. Als Zverev dann zu Beginn des fünften Durchgangs dem Slowaken den Aufschlag abnahm, schien er die Partie im Griff zu haben.

Doch selbst in dieser Situation schaffte es Zverev nicht, die Initiative zu übernehmen. Zum 3:3 gab er sein Service ab, Klein hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst in einen kleinen Rausch gespielt und wurde von den Zuschauern immer wieder angetrieben. Die Entscheidung musste so im Tiebreak fallen, wo Klein am Ende die Nerven verließen. (dpa)