Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zverev kassiert nächste Pleite gegen Angstgegner Fritz

Kassierte die nächste Niederlage gegen seinen Angstgegner: Alexander Zverev.
Kassierte die nächste Niederlage gegen seinen Angstgegner: Alexander Zverev. Bild: Felice Calabro/IPA via ZUMA Press/dpa
Kassierte die nächste Niederlage gegen seinen Angstgegner: Alexander Zverev.
Kassierte die nächste Niederlage gegen seinen Angstgegner: Alexander Zverev. Bild: Felice Calabro/IPA via ZUMA Press/dpa
Sport-Mix
Zverev kassiert nächste Pleite gegen Angstgegner Fritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist nur ein Showturnier, aber diese Niederlage dürfte Alexander Zverev schmerzen. Der deutsche Tennisstar vergibt eine Chance auf ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis - und zum großen Jackpot.

Riad.

Tennisstar Alexander Zverev hat mit der nächsten Pleite gegen Angstgegner Taylor Fritz die Sorgen um seine aktuelle Formkrise vergrößert. Der Weltranglistendritte verlor beim finanziell lukrativen und sportlich hochklassig besetzten Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien in der ersten Runde mit 3:6, 4:6 gegen Fritz. 

Es war Zverevs siebte Niederlage in Folge gegen den US-Amerikaner und zugleich das frühe Aus in Riad. Der Hamburger kann sich mit einer Antrittsgage von 1,5 Millionen US-Dollar trösten, im Falle eines Turniersieges bei der zweiten Auflage hätte er zusätzliche 4,5 Millionen Euro einstreichen können. 

Zverev läuft früh Rückstand hinterher

Fritz bleibt im Rennen um den großen Jackpot, der 27-Jährige trifft am Donnerstag im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Am Abend setzte sich Italiens Tennisstar Jannik Sinner mit 6:2, 6:3 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Die Nummer 2 der Welt trifft in der Vorschlussrunde auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien. 

Zverev, der bei seinen letzten ATP-Turnieren jeweils früh gescheitert war, startete schwach ins Match und gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Das reichte Fritz, um den ersten Satz nach nicht mal einer halben Stunde für sich zu entscheiden. Auch im zweiten Durchgang kassierte Zverev ein schnelles Break zum 1:2, das er nicht mehr aufholen konnte. 

Und wie erging es ihm körperlich? Beim Stand von 1:3 im ersten Satz griff sich Zverev mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Rücken. Seit Monaten plagt sich der Olympiasieger von 2021 mit Rückenproblemen, auch eine Spritzenkur half nur bedingt. 

Viel Geld - aber auch viel Kritik

Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen - dafür aber selbst für die sechs geladenen Topstars unfassbar viel Geld. Der Gewinner erhält für maximal drei Matches sechs Millionen US-Dollar und damit mehr Geld als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen, es ergeben sich also auch neue Vermarktungschancen. 

"Da gibts 'ne Menge Geld, aber eben keine Punkte und keinen Respekt von der Tennisszene", sagte die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic. Für andere Kritiker ist das Tennisturnier ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstößen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
3 min.
Schrecksekunde für Zverev bei Auftaktsieg in Shanghai
Alexander Zverev schafft es mit einiger Mühe in die nächste Runde von Shanghai.
Alexander Zverev schafft es ohne Glanz in die nächste Runde von Shanghai. Kurz vor Schluss braucht der Hamburger medizinische Hilfe.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
13.10.2025
2 min.
Becker kritisiert Zverev: "Weltspitze sieht anders aus"
Alexander Zverev hinkt seiner Topform weit hinterher.
Boris Becker sorgt sich um Alexander Zverev. Der 57-Jährige erneuert seine Kritik an Zverevs Team und wirft dem Hamburger vor, mit forschen Aussagen von eigenen Schwächen ablenken zu wollen.
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel