  • Zverev mit Bencic im Mixed-Doppel der US Open früh raus

Alexander Zverev schied im Mixed-Wettbewerb der US Open früh aus. (Archivbild)
Alexander Zverev schied im Mixed-Wettbewerb der US Open früh aus. (Archivbild)
Sport-Mix
Zverev mit Bencic im Mixed-Doppel der US Open früh raus
Das Aus kommt schnell: Alexander Zverev und Belinda Bencic wollten die Chancen auf den Grand-Slam-Titel im Mixed-Doppel nutzen. Doch ein schwacher Auftritt zum Auftakt macht jede Hoffnung zunichte.

New York.

Tennisstar Alexander Zverev hat einen schwachen Start in die US Open hingelegt und ist im Mixed-Wettbewerb früh gescheitert. Der 28-Jährige schied mit Doppel-Partnerin Belinda Bencic aus der Schweiz gleich in der ersten Runde durch ein 0:4, 3:5 gegen die nachgerückten Amerikaner Danielle Collins und Christian Harrison aus. 

Zverev und Bencic, die 2021 in Tokio jeweils Olympia-Gold gewannen und sich seit Kindertagen kennen, waren vor allem im ersten Satz nahezu chancenlos. Dem Weltranglistendritten Zverev war im Louis Armstrong Stadium von New York anzumerken, dass er zuvor beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati noch mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte. 

Zverev und Bencic hätten eigentlich gegen den Italiener Jannik Sinner und Katerina Siniakova aus Tschechien antreten sollen. Doch der Weltranglistenerste Sinner zog wenige Stunden nach seiner krankheitsbedingten Aufgabe im Finale in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz zurück. 

Jannik Sinner verzichtet auf einen Start im Mixed-Doppel bei den US Open
Jannik Sinner verzichtet auf einen Start im Mixed-Doppel bei den US Open
Auch Cincinnati-Halbfinalist Zverev war in der Hitze von Ohio an seine körperlichen Grenzen gestoßen. Anders als Sinner zog der Hamburger, der auch einen Tag mehr Pause zur Regeneration hatte, seinen Start nicht zurück. Doch der Einsatz wurde nicht belohnt, Zverev leistete sich wie auch Bencic zu viele Unkonzentriertheiten. Passend dazu beendete ein Doppelfehler von Bencic nach 41 Minuten das weitgehend einseitige Match. 

Mehr Attraktivität durch mehr Stars und mehr Geld?

Die zweite Runde des neu strukturierten Wettbewerbs wird ebenfalls am Dienstag (Ortszeit) ausgetragen. Die Halbfinals und das Finale stehen am Mittwoch auf dem Plan.

Insgesamt 16 Teams spielen um den Titel im gemischten Doppel. Der Wettbewerb wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und an nur zwei Tagen ausgetragen (19. und 20. August). Acht Plätze wurden durch Wildcards vergeben - sehr zum Ärger der Doppel-Spezialisten. Es gibt Kritik am neuen Format. 

Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den großen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht. In der Regel nehmen die Topstars nicht im Mixed teil, um sich auf den Einzel-Wettbewerb zu fokussieren. Dieser startet am kommenden Sonntag. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
