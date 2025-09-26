Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zverev schafft ersten Sieg nach US-Open-Aus

Alexander Zverev gewinnt souverän gegen den Italiener Lorenzo Sonego. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Alexander Zverev gewinnt souverän gegen den Italiener Lorenzo Sonego. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Sport-Mix
Zverev schafft ersten Sieg nach US-Open-Aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Aus bei den US Open und den Niederlagen beim Laver Cup startet Zverev in Peking erfolgreich. Erst als er das Match entscheiden kann, wackelt der beste deutsche Tennisprofi beim Aufschlag.

Peking.

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Peking sein erster Sieg nach dem überraschend frühen Ausscheiden bei den US Open gelungen. Der beste deutsche Tennisprofi setzte sich in seinem Auftaktmatch souverän mit 6:4, 6:3 gegen den Italiener Lorenzo Sonego durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg auf den Franzosen Corentin Moutet.

Beim Laver Cup am vergangenen Wochenende in San Francisco war Zverev bei der Niederlage des Teams Europas gegen das Team Welt in seinen zwei Einzeln ohne Sieg geblieben. Gegen den Weltranglisten-44. Sonego schlug er nun bei der Rückkehr auf die ATP-Tour stark auf und nutzte seine Breakchancen effizient. 

Zverev schlägt zum Sieg auf - und wackelt erstmals

Zum ersten Satzgewinn nahm er dem Italiener erstmals den Aufschlag ab. Nach einem Netzangriff des deutschen Favoriten flog ein von Sonego durch die Beine geschlagener Ball ins Aus. Im zweiten Durchgang dominierte Zverev dann nach dem erneuten Break zum 3:1 zunehmend.

Er verpasste allerdings einen deutlicheren Erfolg, als er beim Stand von 5:1 seinen Aufschlag zum ersten Mal verlor und seinen Kontrahenten verkürzen ließ. Nach 90 Minuten behielt Zverev aber im sechsten Duell mit Sonego zum sechsten Mal die Oberhand.

Lorenzo Sonego war gegen Alexander Zverev zwischenzeitlich verärgert. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa
Lorenzo Sonego war gegen Alexander Zverev zwischenzeitlich verärgert. Bild: Ng Han Guan/AP/dpa

Bei den US Open in New York war Zverev Ende August überraschend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in der dritten Runde ausgeschieden. Rückenschmerzen waren schon in den Wochen vor dem Grand-Slam-Turnier ein Thema für ihn. Gegen Sonego fasste er sich an den Rücken, ließ sich aber nicht stoppen. (dpa)

