Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zverev wahrt Titelchance in Paris - Nun gegen Angstgegner

Alexander Zverev steht in Paris in der Runde der besten Acht.
Alexander Zverev steht in Paris in der Runde der besten Acht. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Alexander Zverev steht in Paris in der Runde der besten Acht.
Alexander Zverev steht in Paris in der Runde der besten Acht. Bild: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa
Sport-Mix
Zverev wahrt Titelchance in Paris - Nun gegen Angstgegner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alexander Zverev zieht in Paris ins Viertelfinale ein. Damit kann er weiter auf die Titelverteidigung hoffen. Nun aber wartet eine für ihn komplizierte Aufgabe.

Paris.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris souverän das Viertelfinale erreicht. Mit 6:2, 6:4 gewann der Titelverteidiger seinen zweiten diesjährigen Auftritt bei dem Turnier gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. "Ich bin sehr glücklich über das Niveau", sagte Zverev.

Mit seinem Erfolg machte der Weltranglisten-Dritte ein Wiedersehen mit seinem langjährigen Rivalen Daniil Medwedew perfekt. Gegen den Russen, einer seiner Angstgegner, hat der Hamburger die vergangenen fünf Partien verloren. Zuletzt schied er im Viertelfinale von Peking gegen Medwedew aus. 

Zverev spielt stabiler

Der erste Satz gegen Davidovich Fokina ging dank einer deutlich geringeren Fehlerquote klar an Zverev. Davidovich Fokina leistete sich 18 leichtere Fehler im ersten Satz, Zverev nur drei. Zum 2:1 und 5:2 nahm Zverev seinem Kontrahenten den Aufschlag ab. 

Im zweiten Abschnitt musste dann auch der Vorjahressieger erstmals einen Aufschlagverlust hinnehmen. So ging er zwar gleich im ersten Spiel wieder mit einem Break in Führung, gab diesen Vorteil aber sofort wieder her. Doch Zverev blieb ruhig und nahm dem Spanier, der sich zwischenzeitlich am Oberschenkel behandeln ließ, zum 4:3 wieder das Service ab. Nach 1:36 Stunden war der Sieg gegen die Nummer 15 der Welt geschafft.

Zuvor hatte sich Zverev in seinem Auftaktspiel gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli sehr schwergetan und sich erst in drei Sätzen behauptet. "Ich habe mich heute besser gefühlt. Hoffentlich kann ich mich morgen weiter steigern", sagte der 28-Jährige.

Aus für deutschen Tennis-Kollegen

Daniel Altmaier schied dagegen im Achtelfinale aus. Der 27-Jährige musste sich dem an Nummer neun gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:3, 3:6, 2:6 geschlagen geben. In der Runde zuvor hatte sich Altmaier gegen den Weltranglisten-Neunten Casper Ruud aus Norwegen durchgesetzt und damit für eine große Überraschung gesorgt.

Für Daniel Altmaier ist in Paris im Achtelfinale Endstation.
Für Daniel Altmaier ist in Paris im Achtelfinale Endstation. Bild: Julien De Rosa/AFP/dpa
Für Daniel Altmaier ist in Paris im Achtelfinale Endstation.
Für Daniel Altmaier ist in Paris im Achtelfinale Endstation. Bild: Julien De Rosa/AFP/dpa

Gegen Auger-Aliassime gelang Altmaier ein frühes Break, das er in der Folgezeit souverän verteidigte. Im zweiten Durchgang vergab Altmaier beim Stand von 2:2 einen Breakball und musste wenig später selbst seinen Aufschlag abgeben. Nach 1:28 Stunden schaffte Auger-Aliassime den Satzausgleich.

Altmaier verlor nun seinen Rhythmus und gab im dritten Satz sofort wieder sein Service ab. Der Kanadier war jetzt deutlich besser und machte das Weiterkommen nach 2:11 Stunden perfekt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
20:10 Uhr
2 min.
Zverev beißt sich durch: Einzug ins Achtelfinale von Paris
Alexander Zverev tat sich in seinem Auftaktmatch in Paris schwer.
Drei Tage nach dem knapp verlorenen Finale in Wien ist Alexander Zverev beim Turnier in Paris gleich wieder voll gefordert. Der Titelverteidiger siegt aber ebenso wie Daniel Altmaier.
23:27 Uhr
3 min.
Zverev besiegt Angstgegner und fordert Sinner im Halbfinale
Für Alexander Zverev war das Viertelfinale in Paris ein Auf und Ab.
Alexander Zverevs Mission Titelverteidigung in Paris geht weiter. Der Tennisstar schlägt den Russen Daniil Medwedew und bekommt nun seine Revanche für das verlorene Finale in Wien gegen Jannik Sinner.
11:14 Uhr
3 min.
Wie fühlt sich Heimat im Vogtland an? 24 junge Stimmen geben in der Vorweihnachtszeit Antwort
Tina Rubner, Doritta Kolb-Unglaub, Frederike Weißflog und Emma Weidlich bei einer Aufnahme.
Der Demokratieverein Colorido hat seinen Solidarischen Adventskalender auch in diesem Jahr wieder neu erfunden. Gemeinsam mit dem Kreisjugendring wird das Format im Dezember zum ersten Mal hörbar.
Claudia Bodenschatz
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel