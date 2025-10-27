Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwei Draisaitl-Tore im 800. Spiel: Oilers verlieren trotzdem

Der Mann mit Torgarantie: Leon Draisaitl.
Der Mann mit Torgarantie: Leon Draisaitl.
Wintersport
Zwei Draisaitl-Tore im 800. Spiel: Oilers verlieren trotzdem
Leon Draisaitl ist in der noch jungen Saison schon richtig gut in Form und trifft auch in seinem Jubiläumsspiel. Für einen Sieg reicht das nicht.

Vancouver.

Auch mit zwei Toren in seinem Jubiläumsspiel hat der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl die nächste NHL-Niederlage seiner Edmonton Oilers nicht verhindern können. Der Stanley-Cup-Finalist verlor im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks mit 3:4 nach Verlängerung und befindet sich nach einem schwachen Saisonstart außerhalb der Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga.

Draisaitl erzielte in seinem 800. Hauptrundenspiel fünf Minuten vor Schluss das Ausgleichstor zum 3:3, nachdem er bereits im zweiten Drittel getroffen hatte. Zumindest rettete der deutsche Angreifer seinem Team durch das Erreichen der Verlängerung noch einen Punkt.

Marco Sturm mit mehr als 1.000 Spielen

Mit weiteren 96 Playoff-Spielen kommt der 30-jährige Kölner auf fast 900 Spiele in der besten Liga der Welt. Bis zu den 1.006 Spielen des deutschen Ex-Profis Marco Sturm, derzeit Chefcoach bei den Boston Bruins, ist es aber noch ein Stück.

Edmonton hat von zehn Spielen bislang nur vier gewonnen und liegt damit auf dem zehnten Platz in der Western Conference. Die Canucks, bei denen der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel ohne Tor blieb, weisen ebenfalls zehn Zähler auf. (dpa)

