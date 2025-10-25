Zwei Elfmeter, drei Tore – Dynamo Dresden führt und verliert gegen den SC Paderborn

Die Schwarz-Gelben haben in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga zu Hause noch nicht gewonnen. Gegen die Ostwestfalen kassierten die Dresdner eine 1:2-Niederlage und verbleiben im Tabellenkeller. Dabei zeigten sie besonders in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel.

Dynamo Dresden steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Nach sechs Spielen ohne Sieg konnten die Sachsen auch am 10. Spieltag den Bock nicht umstoßen. Gegen den SC Paderborn verloren die Schwarz-Gelben mit 1:2 (1:1) gegen den neuen Tabellenzweiten SC Paderborn. Für den Siegtreffer der Gäste sorgte vor 30.990 Zuschauern im... Dynamo Dresden steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Nach sechs Spielen ohne Sieg konnten die Sachsen auch am 10. Spieltag den Bock nicht umstoßen. Gegen den SC Paderborn verloren die Schwarz-Gelben mit 1:2 (1:1) gegen den neuen Tabellenzweiten SC Paderborn. Für den Siegtreffer der Gäste sorgte vor 30.990 Zuschauern im...