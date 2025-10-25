Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwei Elfmeter, drei Tore – Dynamo Dresden führt und verliert gegen den SC Paderborn

Keine Punkte, trotz guter Leistung. Dynamos Konrad Faber kann es nicht fassen.
Keine Punkte, trotz guter Leistung. Dynamos Konrad Faber kann es nicht fassen.
Fußball
Zwei Elfmeter, drei Tore – Dynamo Dresden führt und verliert gegen den SC Paderborn
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die Schwarz-Gelben haben in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga zu Hause noch nicht gewonnen. Gegen die Ostwestfalen kassierten die Dresdner eine 1:2-Niederlage und verbleiben im Tabellenkeller. Dabei zeigten sie besonders in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel.

Dynamo Dresden steckt weiter tief im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Nach sechs Spielen ohne Sieg konnten die Sachsen auch am 10. Spieltag den Bock nicht umstoßen. Gegen den SC Paderborn verloren die Schwarz-Gelben mit 1:2 (1:1) gegen den neuen Tabellenzweiten SC Paderborn. Für den Siegtreffer der Gäste sorgte vor 30.990 Zuschauern im...
