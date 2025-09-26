Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zwei Jahre nach Zusammenbruch: Bas Dost beendet Karriere

Ex-Bundesliga-Profi Bas Dost hat seine Karriere beendet. (Archivbild)
Ex-Bundesliga-Profi Bas Dost hat seine Karriere beendet. (Archivbild) Bild: Ed Van De Pol/ANP/dpa
Nach seinem Zusammenbruch im Spiel des NEC Nijmegen beim AZ Alkmaar schützten die Spieler beide Mannschaften Bas Dost vor Blicken. (Archivbild)
Nach seinem Zusammenbruch im Spiel des NEC Nijmegen beim AZ Alkmaar schützten die Spieler beide Mannschaften Bas Dost vor Blicken. (Archivbild) Bild: Ed Van De Pol/ANP/dpa
In der Bundesliga erfolgreich: Bas Dost im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Archivbild)
In der Bundesliga erfolgreich: Bas Dost im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Ex-Bundesliga-Profi Bas Dost hat seine Karriere beendet. (Archivbild)
Ex-Bundesliga-Profi Bas Dost hat seine Karriere beendet. (Archivbild) Bild: Ed Van De Pol/ANP/dpa
Nach seinem Zusammenbruch im Spiel des NEC Nijmegen beim AZ Alkmaar schützten die Spieler beide Mannschaften Bas Dost vor Blicken. (Archivbild)
Nach seinem Zusammenbruch im Spiel des NEC Nijmegen beim AZ Alkmaar schützten die Spieler beide Mannschaften Bas Dost vor Blicken. (Archivbild) Bild: Ed Van De Pol/ANP/dpa
In der Bundesliga erfolgreich: Bas Dost im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Archivbild)
In der Bundesliga erfolgreich: Bas Dost im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Zwei Jahre nach Zusammenbruch: Bas Dost beendet Karriere
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor fast zwei Jahren bricht der ehemalige Wolfsburger und Frankfurter Profi im Spiel seines NEC Nijmwegen zusammen: Herzmuskelentzündung. Seitdem spielt Bas Dos nicht mehr und macht jetzt Schluss.

Alkmaar.

Zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Fußballplatz hat der frühere Wolfsburger und Frankfurter Bundesliga-Profi Bas Dost seine Karriere für beendet erklärt. "Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen", sagte der 36-jährige Niederländer dem niederländischen "Algemeen Dagblad". 

Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmwegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Er hatte noch das 1:0 geschossen. Das Spiel wurde abgebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Seitdem absolvierte Dost kein Spiel mehr.

Dost dankt Lebensrettern

Das "Algemeen Dagblad" begleitete ihn nun bei seiner Rückkehr nach Alkmaar. Dort bedankte er sich bei den Ersthelfern, die ihm das Leben retteten. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin", sagte Dost. "Ohne Sie wäre ich nicht mehr da. Vielen Dank, dass Sie mein Leben gerettet haben."

Dost spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga und gewann mit dem Verein 2015 den DFB-Pokal. Nach drei Jahren bei Sporting Lissabon kam der Mittelstürmer im August 2019 zu Eintracht Frankfurt und blieb bei den Hessen bis Januar 2021. In der Bundesliga absolvierte der frühere niederländische Nationalspieler 121 Spiele und erzielte 48 Tore. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
17.09.2025
2 min.
Götze fehlt Frankfurt zum Königsklassen-Auftakt
Mario Götze steht Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul wieder zur Verfügung.
Eintracht Frankfurt startet gegen Galatasaray Istanbul ohne Routinier Götze in die Ligaphase der Königsklasse. Die Vorfreude ist dennoch groß.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
21.09.2025
5 min.
Eintracht verliert - Baumgart zeigt Stinkefinger und fliegt
Steffen Baumgart sieht in einer hektischen Schlussphase Rot.
Eintracht Frankfurt kann den Schwung aus der Königsklasse nicht mitnehmen. Eine Aufholjagd reicht nicht für einen Punkt. Beim Union-Sieg ragt ein Spieler heraus - der Trainer muss auf die Tribüne.
Eric Dobias, dpa
Mehr Artikel