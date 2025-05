Zwei Motorradfahrer sterben bei Rennen nach Massencrash

Ein Horrorunfall mit elf beteiligten Fahrern bei einem unterklassigen Rennen schockt die Motorsportfans in England. Zwei Fahrer sterben, weitere werden verletzt.

Liverpool.

Bei einem Motorradrennen in der Nähe von Liverpool sind zwei Rennfahrer nach einem Massencrash tödlich verunglückt. Der 21 Jahre alte Owen Jenner starb nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen an schweren Kopfverletzungen; Shane Richardson (29) erlag seinen schweren Brustverletzungen noch vor der Ankunft im Krankenhaus, wie die Veranstalter der britischen Serie am Montag mitteilten.