  • Zwei Spiele Sperre für Mainzer Torhüter Zentner

Mainz-Torhüter Robin Zentner muss gegen Mainz mit Rot vom Feld. (Archivfoto) Bild: Torsten Silz/dpa
Mainz-Torhüter Robin Zentner muss gegen Mainz mit Rot vom Feld. (Archivfoto) Bild: Torsten Silz/dpa
1. Bundesliga
Zwei Spiele Sperre für Mainzer Torhüter Zentner
Der FSV Mainz 05 muss in der Liga erst mal ohne seinen Stammkeeper auskommen. Die Rote Karte vom Dortmund-Spiel hat Folgen - allerdings nicht für den Europacup.

Frankfurt/Main.

Torwart Robin Zentner vom FSV Mainz 05 ist in der Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Dieses Urteil traf das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), nachdem der 30-Jährige bei der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund nach einem klaren Foul außerhalb des Strafraums gegen Karim Adeyemi die Rote Karte gesehen hatte. 

Zentner fehlt damit den Mainzern in den nächsten Liga-Partien am Sonntag beim Hamburger SV und am 18. Oktober gegen Bayer Leverkusen. In der Conference League in Zypern bei Omonia Nikosia am Donnerstag ist der Keeper allerdings spielberechtigt. (dpa)

