  • Zwei Spiele Sperre für Mönchengladbachs Castrop

1. Bundesliga
Zwei Spiele Sperre für Mönchengladbachs Castrop
Nach seinem Foulspiel gegen Luis Diaz wird Jens Castrop den Gladbachern in der Bundesliga fehlen.

Mönchengladbach.

Fußballprofi Jens Castrop wird Borussia Mönchengladbach in den nächsten beiden Bundesligaspielen fehlen. Das DFB-Sportgericht belegte den 22-Jährigen wegen rohen Foulspiels mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss mit. 

Castrop hatte im Spiel gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag in der 19. Minute nach einem brutalen Foul an Münchens Luis Diaz von Schiedsrichter Sascha Stegemann die Rote Karte gesehen. Im DFB-Pokal (20.45 Uhr) am Dienstag gegen den Karlsruher SC kann Castrop hingegen eingesetzt werden. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa)

