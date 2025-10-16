Zweier- und Viererbob: Dopingfall kostet Friedrich die Weltcupkugel

Nun ist es offiziell: Bob-Dominator Francesco Friedrich ist wegen des Dopingfalles seines Anschiebers Simon Wulff beim Zweier-Weltcup in Altenberg nachträglich disqualifiziert worden. Der vierfache Olympiasieger akzeptiert die Entscheidung – und macht zugleich eine Kampfansage.

Es war zu erwarten, nun ist es passiert: Bobpilot Francesco Friedrich muss den Titel des Weltcupsiegers der Saison 2024/25 aus seiner Vita streichen. Der 35-Jährige wurde fast ein Jahr nach seinem Triumph beim Rennen auf seiner Heimbahn in Altenberg vom Weltverband IBSF nachträglich disqualifiziert. Damit gehen ihm die Punkte flöten und die...