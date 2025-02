Zweifel vor Ski-WM? DSV-Team beschwört Geist von Cortina

Das deutsche Ski-Team geht in der Außenseiterrolle in die WM in Saalbach. An den Medaillenzielen aber will der Alpin-Chef nicht rütteln. Er setzt auf die Erinnerung an ein ganz besonderes Event.

Saalbach-Hinterglemm.

Malerischer könnte der Zwölferkogel in den österreichischen Alpen kaum in der Sonne strahlen. Wenn am Dienstag an den Hängen des 1.984 Meter hohen Berges die Ski-WM beginnt, dann hoffen auch die deutschen Athletinnen und Athleten, etwas Glanz in einer bislang eher trüben Saison abzubekommen. "Wenn man es realistisch betrachtet, zählen wir nirgends zu den Medaillenfavoriten", räumte Alpinchef Wolfgang Maier vor dem Saisonhöhepunkt in Saalbach-Hinterglemm ein. "Aber Totgesagte leben ja bekanntlich immer länger."

Zweimal Edelmetall soll trotz einiger Ausfälle und einer bislang im Weltcup sehr dürftigen Podestbilanz herausspringen. Von diesem Ziel - das der Deutsche Skiverband (DSV) traditionell bei jedem Großereignis ausgibt - will Maier nicht abrücken. "Ich gehe davon aus, dass die Trainer und die Athleten sich der Situation bewusst sind, was wir für eine Ausgangssituation haben, aber in der Ausgangssituation auch ihre Chance sehen", sagte er. "Das muss der Spirit dieses Teams sein."

Saalbach-Hinterglemm wie Cortina d'Ampezzo?

Und vielleicht werden die deutschen Sportlerinnen und Sportlerinnen ja noch von etwas ganz Besonderem beseelt: dem Geist von Cortina d'Ampezzo. Zur WM 2021 war das deutsche Team - genauso wie nun vier Jahre später - mit mickrigen drei Podestplätzen angereist. Im strahlenden Sonnenschein der Dolomiten sprangen dann völlig überraschend vier Medaillen heraus.

Kira Weidle bejubelt ihr Überraschungs-Silber bei der WM 2021 in Cortina. (Foto Archiv) Bild: Michael Kappeler/dpa Kira Weidle bejubelt ihr Überraschungs-Silber bei der WM 2021 in Cortina. (Foto Archiv) Bild: Michael Kappeler/dpa

"Wir hatten damals eine ähnliche Ausgangssituation", erinnerte sich Maier. "Wir waren nirgends ein Medaillenkandidat, schon gar kein zwingender Medaillenkandidat. Das sind wir dieses Mal auch nicht. Aber was wir doch geschafft hatten, war, dass wir das Team irgendwie einschwören konnten."

DSV hofft auf frühen Coup gegen den Erfolgsdruck

Gleich drei Silbermedaillen gab es in Cortina bei den Speed-Events, unter anderem durch Kira Weidle in der Abfahrt. Die 28-Jährige, die inzwischen Weidle-Winkelmann heißt, sieht sich diesmal in einer "Angriffsposition", wie sie sagte. Sie sei zwar "sicher kein Favorit für die WM", nach zuletzt aber Mut machenden Rennen "denke ich schon, dass ich vorne mitmischen kann". Am Dienstag steht für sie das erste Abfahrtstraining (11.00 Uhr) an.

Slalom-Spezialistin Lena Dürr ist die größte Hoffnungsträgerin des DSV bei der WM. (Foto Archiv) Bild: Giovanni Auletta/AP/dpa Slalom-Spezialistin Lena Dürr ist die größte Hoffnungsträgerin des DSV bei der WM. (Foto Archiv) Bild: Giovanni Auletta/AP/dpa

Ein Coup der Sportlerin aus Starnberg in der ersten Rennwoche würde dem zwölfköpfigen DSV-Aufgebot viel Druck nehmen. Gelingt dies nicht, dann droht ein banges Warten bis zum Schlusswochenende, wenn Lena Dürr und Linus Straßer als einzige deutsche Medaillen-Mitfavoriten dran sind.

Deutscher Erfolg beim Team-Parallel-Event zum Auftakt?

Dürr feierte in diesem Winter einen zweiten und zwei dritte Ränge im Weltcup - andere DSV-Podestplatzierungen sind nicht vorzuweisen. Erstmals seit 2006 reiste deshalb eine deutsche Mannschaft zu einem Großereignis, ohne davor in dem Weltcup-Winter ein Rennen gewonnen zu haben. Damals - bei den Olympischen Spielen in Turin - gab es dann übrigens auch keine Medaille zu bejubeln.

Allerdings fand vor 19 Jahren auch noch kein Team-Parallel-Event statt - und im Torlauf mit je zwei Männern und zwei Frauen zeigten die Deutschen in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder ihre Klasse: 2022 holten Dürr, Straßer und Co. Olympia-Silber, ein Jahr zuvor in Cortina WM-Bronze.

Sportchef Wolfgang Maier glaubt an die Medaillenchance bei der alpinen Ski-WM. (Foto Archiv) Bild: Jens Niering/dpa Sportchef Wolfgang Maier glaubt an die Medaillenchance bei der alpinen Ski-WM. (Foto Archiv) Bild: Jens Niering/dpa

Straßer und Dürr führen Parallel-Aufgebot an

Dass just Alexander Schmid, ein Parallel-Spezialist und Weltmeister von 2023, wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, schmerzt freilich sehr. Ohne den Allgäuer sind am Dienstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) neben Straßer und Dürr noch Fabian Gratz und Fabiana Dorigo als Starter vorgesehen. Jessica Hilzinger und Anton Grammel komplettieren das Sechserteam. Emma Aicher, 2021 und 2022 noch Mannschafts-Medaillengewinnerin, kann nicht starten. Sie hatte sich im November die Hand gebrochen, wie erst nun bekannt wurde. Damit sind die notwendigen, explosiven Starts in dem Parallel-Event für sie nicht zu leisten.

Aber wer weiß: Vielleicht wedelt statt der angeschlagenen Aicher ja auch der Geist von Cortina durch die Slalomstangen am Zwölferkogel. (dpa)