"Zweite Heimat": DFB-Spielerin Knaak freut sich auf Schweden

Bei der EM geht es für die deutschen Fußballerinnen im Klassiker gegen Schweden um den Gruppensieg. Für eine Spielerin ist die Partie etwas ganz Besonderes.

Zürich.

Für Rebecca Knaak ist das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen Schweden nicht nur aus sportlicher Sicht "schon etwas Besonderes". Sie verbinde mit dem skandinavischen Land "sehr, sehr viel und sehe es jetzt so ein bisschen als zweite Heimat an", sagte die Innenverteidigerin des DFB-Teams vor dem Klassiker bei der Fußball-EM am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich. Knaak spielte von 2022 bis 2024 in Malmö für den FC Rosengard.