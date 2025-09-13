Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Zweite Niederlage unter Muslic: Schalke unterliegt Kiel

Alexander Bernhardsson (r) machte in einem engen Spiel mit seinem Tor den Unterschied.
Alexander Bernhardsson (r) machte in einem engen Spiel mit seinem Tor den Unterschied. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Zweite Niederlage unter Muslic: Schalke unterliegt Kiel
Nach gutem Saisonstart muss Schalke zu Hause gegen Kiel einen Dämpfer hinnehmen. Vor dem Spiel geben die Gelsenkirchener das Erreichen einer besonderen Marke bekannt.

Gelsenkirchen.

Der FC Schalke 04 hat gegen Holstein Kiel seine zweite Saisonniederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag dem Bundesliga-Absteiger in einer kampfbetonten Partie mit 0:1 (0:1). Alexander Bernhardsson erzielte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste aus Schleswig-Holstein. Schalkes Verteidiger Timo Becker, der in der vergangenen Saison noch für Kiel gespielt hatte, fälschte den Ball unhaltbar ab.

Für die Kieler war es der zweite Sieg im fünften Spiel in der 2. Bundesliga. Das Team von Coach Marcel Rapp hat nun sechs Punkte, Schalke drei Zähler mehr. Im ausgeglichenen Spiel machte letztendlich die Effizienz vor dem Tor den kleinen Unterschied.

Vor dem Spiel gab Schalke bekannt, die Marke von 200.000 Mitgliedern geknackt zu haben. Von den deutschen Fußballclubs haben nur der FC Bayern München und Borussia Dortmund noch mehr Mitglieder. Auch die mit 62.079 Zuschauern erneut ausverkaufte Arena zeigte wieder die Strahlkraft des Revierclubs aus Gelsenkirchen. (dpa)

