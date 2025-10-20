Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zwickauer Fußballtrainer Danny Röhl steht vor Engagement beim schottischen Riesen Glasgow Rangers

Danny Röhl steht vor einem Engagement bei den Glasgow Rangers.
Danny Röhl steht vor einem Engagement bei den Glasgow Rangers. Bild: Imago
Danny Röhl steht vor einem Engagement bei den Glasgow Rangers.
Danny Röhl steht vor einem Engagement bei den Glasgow Rangers. Bild: Imago
Fußball
Zwickauer Fußballtrainer Danny Röhl steht vor Engagement beim schottischen Riesen Glasgow Rangers
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Danny Röhl war bereits Co-Trainer beim FC Bayern München und bei der Deutschen Nationalmannschaft. Nun folgt offenbar ein Engagement beim schottischen Traditionsclub.

Glasgow/Chemnitz.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der gebürtige Zwickauer Danny Röhl vor einem Engagement bei dem schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers. Wie der Sportsender „Sky“ sowie das Sportportal „The Athletic“ vermelden, habe sich der Fußballtrainer aufgrund des Bemühens des einstigen Rekordmeisters umentschieden. Vergangenen Mittwoch hatte er den Rangers noch abgesagt.

Danny Röhl wird damit der Nachfolger von Chefcoach Russel Martin. Der Schotte war vor zwei Wochen aufgrund des historisch schlechten Saisonstarts mit nur einem Sieg aus sieben Ligaspielen entlassen worden. In der Länderspielpause bemühten sich die Rangers darum, die vakante Trainerposition schnell neu zu besetzen. Doch sowohl Ex-Rangers-Trainer und Fußballlegende Steven Gerrard als auch Kevin Muscat (Shanghai Port) standen nicht für ein Engagement zur Verfügung. Anders Danny Röhl.

Der 36-jährige Zwickauer, der in der Vergangenheit als Co-Trainer und Videoanalyst bei RB Leipzig (2014–2018), als Co-Trainer beim FC Southampton (2018–2019), dem FC Bayern München (2019–2021) und der Deutschen Nationalmannschaft (2021–2023) sowie als Cheftrainer beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday (2023–2025) tätig war, steht damit vor seinem bislang größten Cheftrainerposten seiner Karriere.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
18:54 Uhr
2 min.
Röhl neuer Trainer bei Schottlands Topclub Glasgow Rangers
Danny Röhl übernimmt einen schottischen Traditionsclub als Trainer.
Danny Röhl ist in Deutschland vor allem als Assistent von Trainergrößen wie Hansi Flick bekannt. Doch der Deutsche ist längst Chefcoach - und übernimmt jetzt eine große Aufgabe.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15.10.2025
2 min.
Hummels wollte erst keine DFB-Ehrung: Emotionale Entfremdung
Im September wurde Mats Hummels vom Nationalteam verabschiedet. (Archivbild)
78 Länderspiele - und doch fühlte sich Mats Hummels bei seiner offiziellen Verabschiedung im September etwas fremd. Dass es überhaupt zu einer öffentlichen Ehrung kam, liegt an einem Anrufer.
Mehr Artikel