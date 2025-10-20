Zwickauer Fußballtrainer Danny Röhl steht vor Engagement beim schottischen Riesen Glasgow Rangers

Danny Röhl war bereits Co-Trainer beim FC Bayern München und bei der Deutschen Nationalmannschaft. Nun folgt offenbar ein Engagement beim schottischen Traditionsclub.

Glasgow/Chemnitz. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der gebürtige Zwickauer Danny Röhl vor einem Engagement bei dem schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers. Wie der Sportsender „Sky“ sowie das Sportportal „The Athletic“ vermelden, habe sich der Fußballtrainer aufgrund des Bemühens des einstigen Rekordmeisters umentschieden. Vergangenen Mittwoch hatte er den Rangers noch abgesagt.

Danny Röhl wird damit der Nachfolger von Chefcoach Russel Martin. Der Schotte war vor zwei Wochen aufgrund des historisch schlechten Saisonstarts mit nur einem Sieg aus sieben Ligaspielen entlassen worden. In der Länderspielpause bemühten sich die Rangers darum, die vakante Trainerposition schnell neu zu besetzen. Doch sowohl Ex-Rangers-Trainer und Fußballlegende Steven Gerrard als auch Kevin Muscat (Shanghai Port) standen nicht für ein Engagement zur Verfügung. Anders Danny Röhl.

Der 36-jährige Zwickauer, der in der Vergangenheit als Co-Trainer und Videoanalyst bei RB Leipzig (2014–2018), als Co-Trainer beim FC Southampton (2018–2019), dem FC Bayern München (2019–2021) und der Deutschen Nationalmannschaft (2021–2023) sowie als Cheftrainer beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday (2023–2025) tätig war, steht damit vor seinem bislang größten Cheftrainerposten seiner Karriere.