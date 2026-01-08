MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zwischen Triumph und Tragik: Bakken-Freund Giacomel gewinnt Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Nawrath

Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken.
Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken. Bild: Imago
Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken.
Sprintsieger Tommaso Giacomel gedenkt beim Zieleinlauf bei einer Umarmung seinem verstorbenen Freund Sivert Bakken. Bild: Imago
Wintersport
Zwischen Triumph und Tragik: Bakken-Freund Giacomel gewinnt Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Nawrath
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim ersten Rennen am Grenzadler ehren Teamkameraden Zuschauer, Trainer und Betreuer den kürzlich verstorbenen Norweger Sivert Guttorm Bakken. Am Ende steht ein enger Vertrauter ganz oben. Für Justus Strelow endet der Sprint mit einer Enttäuschung.

Philipp Nawrath hat im ersten Rennen des Biathlon-Weltcups in Oberhof, welches unter besonderen emotionalen Vorzeichen stattfand, gleich für den ersten deutschen Podestplatz gesorgt. Im Sprint über 10 Kilometer holte sich der Ruhpoldinger am Donnerstag Platz zwei hinter dem Italiener Tommaso Giacomel, einem engen Freund des kurz vor Weihnachten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
14:30 Uhr
3 min.
Biathlet Giacomel weint um Freund: Widme ihm Olympiasieg
Bei der Erinnerung an seinen Freund weint Tommaso Giacomel.
Der plötzliche Tod Bakkens erschüttert viele im Biathlonsport. Wie Tommaso Giacomel zwischen Trauer und Hoffnung seinen Fokus sucht – und was er seinem verstorbenen Freund widmen will.
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
23.12.2025
3 min.
Norwegischer Biathlet Bakken mit 27 gestorben
Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken ist gestorben. (Archivbild)
Vor zwei Wochen belegte er beim Weltcup in Östersund noch den vierten Platz, nun ist Sivert Guttorm Bakken plötzlich gestorben. Die Hintergründe sind noch unklar.
Mehr Artikel