Zwischen Triumph und Tragik: Bakken-Freund Giacomel gewinnt Sprint beim Biathlon-Weltcup in Oberhof vor Nawrath

Wintersport
Beim ersten Rennen am Grenzadler ehren Teamkameraden Zuschauer, Trainer und Betreuer den kürzlich verstorbenen Norweger Sivert Guttorm Bakken. Am Ende steht ein enger Vertrauter ganz oben. Für Justus Strelow endet der Sprint mit einer Enttäuschung.
Philipp Nawrath hat im ersten Rennen des Biathlon-Weltcups in Oberhof, welches unter besonderen emotionalen Vorzeichen stattfand, gleich für den ersten deutschen Podestplatz gesorgt. Im Sprint über 10 Kilometer holte sich der Ruhpoldinger am Donnerstag Platz zwei hinter dem Italiener Tommaso Giacomel, einem engen Freund des kurz vor Weihnachten...
