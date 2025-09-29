Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Zypern-Trip mit Urlaubsfeeling und einem Bayern-Schreck

Die dicke Jacke durfte Trainer Vincent Kompany daheim lassen.
Die dicke Jacke durfte Trainer Vincent Kompany daheim lassen. Bild: Matthias Balk/dpa
David Luiz gewann 2012 mit dem FC Chelsea gegen die Bayern in München die Champions League. (Archivbild)
David Luiz gewann 2012 mit dem FC Chelsea gegen die Bayern in München die Champions League. (Archivbild) Bild: Tobias Hase/dpa
Freut sich nach dem Training im kühlen München auf Sonne in Zypern: Leon Goretzka.
Freut sich nach dem Training im kühlen München auf Sonne in Zypern: Leon Goretzka. Bild: Matthias Balk/dpa
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant? Bild: Matthias Balk/dpa
Serge Gnabry & Co. starten mit guter Laune auf eine ungewöhnliche Champions-League-Reise.
Serge Gnabry & Co. starten mit guter Laune auf eine ungewöhnliche Champions-League-Reise. Bild: Matthias Balk/dpa
Die dicke Jacke durfte Trainer Vincent Kompany daheim lassen.
Die dicke Jacke durfte Trainer Vincent Kompany daheim lassen. Bild: Matthias Balk/dpa
David Luiz gewann 2012 mit dem FC Chelsea gegen die Bayern in München die Champions League. (Archivbild)
David Luiz gewann 2012 mit dem FC Chelsea gegen die Bayern in München die Champions League. (Archivbild) Bild: Tobias Hase/dpa
Freut sich nach dem Training im kühlen München auf Sonne in Zypern: Leon Goretzka.
Freut sich nach dem Training im kühlen München auf Sonne in Zypern: Leon Goretzka. Bild: Matthias Balk/dpa
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant? Bild: Matthias Balk/dpa
Serge Gnabry & Co. starten mit guter Laune auf eine ungewöhnliche Champions-League-Reise.
Serge Gnabry & Co. starten mit guter Laune auf eine ungewöhnliche Champions-League-Reise. Bild: Matthias Balk/dpa
Fußball
Zypern-Trip mit Urlaubsfeeling und einem Bayern-Schreck
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das finden auch die Münchner Fußball-Stars schick. Aus dem Münchner Herbst geht es noch mal in die Sonne. Das primäre Ziel des Trips ans Mittelmeer lautet aber: "Alle Neune" gegen Pafos.

Limassol.

Sonne, Strand, Meer: Auf der Dienstreise des FC Bayern nach Zypern lässt sich ein gewisses Urlaubsfeeling gar nicht vermeiden. Auch Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka schaute vor dem Champions-League-Trip in den Süden erfreut auf den Wetterbericht: "Ich habe da nur die Sonne gesehen. Und immer 28, 29 Grad", frohlockte der 30-Jährige, um aber direkt klarzustellen: "Wir fahren da natürlich nicht wegen des Wetters hin!"

Klar. Es geht natürlich nicht darum, die im Münchner Herbst verblassende Sommerbräune ein wenig aufzufrischen. Sondern vielmehr darum, am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen den Königsklassen-Neuling und maximalen Außenseiter FC Pafos nach dem 3:1 gegen Club-Weltmeister FC Chelsea die nächsten drei Punkte in der Ligaphase einzufahren. "Wenn du erfolgreich bist, dann macht es natürlich Lust auf mehr", sagte Sportvorstand Max Eberl bevor er in den Sunexpress-Flieger stieg. 

Eberl: Ziehen die Woche durch

"Alle Neune" lautet das Motto des Bundesliga-Primus nach bislang acht Pflichtspielsiegen in dieser Saison. "Wir werden jetzt die Woche durchziehen", kündigte Eberl energisch an. Er richtete den Blick schon bis zur nächsten Länderspielpause: "Wir fahren nach Zypern - und dann haben wir in Frankfurt noch ein sehr wichtiges, kompliziertes Auswärtsspiel."

Wie kompliziert es für das Münchner Starensemble um Fließband-Torschütze Harry Kane im 10.700 Zuschauer fassenden Alphamega Stadion von Limassol wird, wo der FC Pafos seine Europapokal-Heimspiele austrägt, sollte eine reine Einstellungsfrage sein. Zu klar ist die Favoritenrolle des deutschen Meisters.

Kimmich mahnt: "Wachsam" sein

Joshua Kimmich erinnerte aber an die vergangene Saison, als die Bayern drei von vier Auswärtsspielen in der Vorrunde verloren, darunter bei Außenseitern wie Aston Villa (0:1) und Feyenoord Rotterdam (0:3). "Dementsprechend werden wir wachsam und fokussiert sein", versicherte der Mittelfeldchef.

Bei kühlen zwölf Grad und unter grauem Himmel absolvierten die Bayern-Profis am Vormittag noch in München das Abschlusstraining. Erst danach stand der Charterflug auf die auch bei deutschen Touristen beliebte Urlaubsinsel im östlichen Mittelmeer auf dem Tagesplan. "Es wird ziemlich warm sein. Aber wir spielen spät am Abend, das hilft", bemerkte Kane zum klimatischen Unterschied und mit Blick auf die Anstoßzeit um 22.00 Uhr Ortszeit. 

Was für ein Gegner erwartet die Bayern? Zyperns Meister kämpfte sich überraschend erfolgreich durch die Qualifikation und setzte sich dabei auch gegen namhafte Teams wie Roter Stern Belgrad durch. Gegen Olympiakos Piräus erkämpfte das Team von Trainer Juan Carlos Carcedo am ersten Spieltag auswärts in Unterzahl ein 0:0. Der Spanier kokettiert mit der Underdogrolle. 

Wiedersehen von Neuer mit David Luiz

"Wir sind das Aschenputtel des Wettbewerbs", sagte Carcedo der "Bild am Sonntag". Tatsächlich wird der Marktwert des gesamten Pafos-Kaders auf nur 25 Millionen Euro taxiert. Das ist quasi ein Viertel Kane, der die Bayern alleine vor zwei Jahren 100 Millionen Euro kostete. Die Mannschaft ist nicht zyprisch, sondern vielmehr europäisch und brasilianisch geprägt. "Dass sie nichts können, das scheint nicht der Fall zu sein und dementsprechend müssen wir wieder unsere Qualitäten auf den Platz bringen", sagte Eberl.

Bekanntester Spieler ist ein 38-Jähriger: David Luiz, der Bayern-Schreck. Der Innenverteidiger zählte 2012 zum Team des FC Chelsea, das die Bayern im "Finale dahoam" besiegte. Im Elfmeterschießen traf er gegen Manuel Neuer.

2014 führte David Luiz dann Brasiliens Seleção beim historischen 1:7 gegen die deutsche Nationalmannschaft im WM-Halbfinale an. Auch da stand Neuer (39) im Tor. Nun kommt es elf Jahre später zum Wiedersehen der beiden Routiniers in der Fußball-Provinz Zypern. Und Neuer sagte: "Es ist wichtig, dass wir nach dem Heimsieg gegen Chelsea den guten Start gegen Pafos fortsetzen."

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:57 Uhr
3 min.
Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Der FC Bayern setzt noch lange auf Tore von Harry Kane - auch über das Vertragsende in knapp zwei Jahren hinaus? Im langwierigen Poker mit einem Abwehrstar gibt es namhafte Konkurrenz.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
25.09.2025
4 min.
Kompanys Bayern-Fixpunkt: Kimmichs 300. Spiel mit Rekord
Dreh- und Angelpunkt im Bayern-Spiel: Joshua Kimmich.
Ein Selbstläufer? "Nein", sagt Sportvorstand Eberl vor Werder Bremen. Überheblich gehen die Bayern nach ihrem Topstart nicht ins einzige Wiesn-Heimspiel. Ein Jubilar hat sogar etwas Historisches vor.
Klaus Bergmann, dpa
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel