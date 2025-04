Übersichtsseite Instagram

Der "Freie Presse"-Podcast "Genüsslich":

In diesem „Freie Presse“-Podcast geht es um kulinarische Themen, also alles, was mit Essen, Trinken und Genuss zu tun hat. Jan-Dirk Franke trifft sich dafür mit Menschen, die sich damit bestens auskennen: Köche, Gastronomen, Produzenten, Foodexperten – aus Sachsen und dem Rest der Welt.

auf Spotify und Apple Podcasts