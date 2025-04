Chemnitz 7 min.

Auf den Spuren Karl Schmidt-Rottluffs: Wo der Maler lebte, lernte - und mal einkehrte?

In seinem Elternhaus in Chemnitz wird am 6. April als Projekt der Kulturhauptstadt ein neues Museum eröffnet. Aber wo in der Stadt können Touristen und Einheimische noch auf seinen Spuren wandeln? Eines vorweg: Eine Kneipentour wird’s nicht.