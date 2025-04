Leipzig 4 min.

Olympia 2040 in Sachsen? Dieser Verein will die Sommerspiele nach Leipzig holen

Olympische Sommerspiele in Leipzig? Das ist das Ziel der Mitglieder von „GOLD for Leipzig e.V.“. Am Freitag haben die Gesichter des Vereins ihre Vision für die Messestadt als Austragungsort von Olympia vorgestellt. Kann das klappen?