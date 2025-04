Die Entwicklung von freiepresse.de

Chemnitz 7 min.

Lesers liebste Lektüre: Wenn's steil geht

Waren im Printzeitalter oft sehr aufwändige Befragungen nötig, um die Interessen und Bedürfnisse der Leserschaft auszuloten, so geben Online-Nutzer inzwischen in Echtzeit Aufschluss darüber, welche Inhalte bei ihnen gefragt sind, wie gut sie gelesen werden und wie schnell sie sich verbreiten. Mehr denn je fließen diese Erkenntnisse in die Redaktionsarbeit ein. Die Daten helfen zu verstehen, wie der Verlag neue Digitalleser gewinnt, Gelegenheitsnutzer an sich bindet, die treuen Nutzer hält - und dabei weiter für Verlässlichkeit und Seriosität steht. Eine Rundreise durchs digitale Nachrichtengeschäft.