Die Freie Presse Mediengruppe ist eines der größten Medienunternehmen in Ostdeutschland.

Unser IT-Team optimiert durch IT-Lösungen alle Prozesse rund um Content Management, Medienvertrieb, Mediaproduktion und Verkauf in unseren Redaktionen

und Verlagsgesellschaften und befähigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren Lesern und Kunden ein optimales Nutzungserlebnis zu bieten. Unser Web-Team entwickelt

innovativste Medienprodukte für unsere täglich 150.000 Nutzer für freiepresse.de, blick.de, die Freie Presse Apps sowie weitere Websites.



Zur Verstärkung unseres Teams in Chemnitz suchen wir Dich als

Vergünstigungen für Jobrad und Jobticket sowie vielseitige Gesundheitsangebote

attraktive und leistungsgerechte Vergütung sowie Sozialleistungen

gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch eine zentrale Lage

mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle sind selbstverständlich möglich

Für unser Framework sind wir komplett selbst verantwortlich und orientieren uns bei der Entwicklung an etablierten Standards (z. B. PSR).

Frontend: Mit Typescript und modernem Javascript bringen wir unsere Webseiten in Fahrt. Unsere Websites sind als Single Page App (SPA) umgesetzt.

Backend: Mit voller Kraft steuern wir in eine containerisierte Zukunft. Mit PHP 7.4 und leistungsfähiger Hardware ist für uns keine Herausforderung zu groß.

MySQL, Memcached & Elasticsearch versorgen unsere Kunden zuverlässig und schnell mit unterschiedlichsten Inhalten. Unseren Content verwalten wir im eigenen Web-CMS und können damit fast jeden Wunsch unserer Redakteure erfüllen.

Du setzt im Backend und/oder Frontend neue Features in direkter Abstimmung mit den KollegInnen aus anderen Bereichen auf unseren Plattformen (Web, App) um.

Du schreibst gut strukturierten und getesteten Code, der sich einfach skalieren lässt.

Du erstellst Container und sorgst dafür, dass alle Systeme performant und stabil laufen.

Du sorgst z.B. dafür, dass Berichterstattung interaktiv und gut nutzbar für unsere LeserInnen angeboten werden können.

In cross-funktionalen Teams erarbeitest du Ideen und setzt diese u.a. in Sprints um.

