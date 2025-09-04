Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Moped und ein Transporter sind in Auerbach zusammengestoßen.
Ein Moped und ein Transporter sind in Auerbach zusammengestoßen. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Auerbach
17-jährige Mopedfahrerin in Auerbach bei Unfall verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Mopedfahrerin und ein Transporter waren kollidiert. Was dazu bekannt ist.

Eine 17-Jährige, die am Mittwoch, 3. September, in Auerbach mit einem Moped unterwegs war, wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das hat die Polizei berichtet. Die 17-Jährige fuhr gegen 7.25 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad der Herstellermarke Chong Qing Yi auf der Göltzschtalstraße. Sie steuerte ihr Fahrzeug in Richtung Bahnhofstraße....
