Helme gehören für jede Feuerwehr zur Grundausstattung. Bild: Genrefoto: Rolf Vennenbernd/dpa
Helme gehören für jede Feuerwehr zur Grundausstattung. Bild: Genrefoto: Rolf Vennenbernd/dpa
Auerbach
Ablaufdatum erreicht: Neue Schutzhelme für vogtländische Feuerwehr
Von Sylvia Dienel
Die Gemeindefeuerwehr in Werda und dem Ortsteil Kottengrün kann bald einen Teil ihrer alten Ausrüstung zu den Akten legen.

Jetzt sind die Tage aktuell noch getragener Schutzhelme der Freiwilligen Feuerwehr Werda gezählt. Zur jüngsten Sitzung stimmte der Gemeinderat einer Auftragsvergabe für insgesamt 46 neue Exemplare zu. So viele Mitglieder zählen die Einsatzabteilungen in Werda und dem Ortsteil Kottengrün. Den Lieferzuschlag erhielt die Firma BTL Brandschutz...
