Abschied von Theo Kühn - Auerbacher Urgestein, Turmspringer und Gentleman

Schillernd, außergewöhnlich, kühn: So kannte man im Göltzschtal den Ex-Stadtrat und Unternehmer, der nun mit 89 Jahren starb. Legendär waren seine besonderen Sprünge.

In Auerbach kannte ihn fast jeder. 1994 betrat Theo Kühn in Auerbach die politische Bühne und prägte mit seiner außergewöhnlichen Präsenz als FDP-Abgeordneter bis 2009 jede Stadtratssitzung. An diesem Dienstag ist Theodor Kühn im Alter von 89 Jahren gestorben. Im April hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Schon zu Lebzeiten war Theo...