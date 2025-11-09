Alles muss raus bei Edel-Flohmarkt nach Hotel-Schließung im Vogtland: „Das tut schon weh“

Ende Oktober hat das „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen seine Türen geschlossen. Die Idee, einen Flohmarkt für alles Bewegliche zu veranstalten, kam am Wochenende mehr als gut an.

Das rote Sofa im Restaurant fällt sofort ins Auge. Platz nimmt niemand. Niemand mehr. Zumindest vorerst. Ein kleiner, unscheinbarer Zettel informiert den Betrachter: „Du bist zu spät! Ich bin schon verkauft.“ Da ist es gerade mal zwei Stunden nach zwölf am Freitagnachmittag. Der Flohmarkt im „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen hat... Das rote Sofa im Restaurant fällt sofort ins Auge. Platz nimmt niemand. Niemand mehr. Zumindest vorerst. Ein kleiner, unscheinbarer Zettel informiert den Betrachter: „Du bist zu spät! Ich bin schon verkauft.“ Da ist es gerade mal zwei Stunden nach zwölf am Freitagnachmittag. Der Flohmarkt im „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen hat...