Alles muss raus bei Edel-Flohmarkt nach Hotel-Schließung im Vogtland: „Das tut schon weh“

Auerbach
Ende Oktober hat das „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen seine Türen geschlossen. Die Idee, einen Flohmarkt für alles Bewegliche zu veranstalten, kam am Wochenende mehr als gut an.
Das rote Sofa im Restaurant fällt sofort ins Auge. Platz nimmt niemand. Niemand mehr. Zumindest vorerst. Ein kleiner, unscheinbarer Zettel informiert den Betrachter: „Du bist zu spät! Ich bin schon verkauft.“ Da ist es gerade mal zwei Stunden nach zwölf am Freitagnachmittag. Der Flohmarkt im „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.