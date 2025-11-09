Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Alles muss raus bei Edel-Flohmarkt nach Hotel-Schließung im Vogtland: „Das tut schon weh“

Für Hotel-Chefin Claudia Straubel heißt es: Loslassen. Für sie beginnt in Potsdam in Kürze ein neuer Lebensabschnitt.
Für Hotel-Chefin Claudia Straubel heißt es: Loslassen. Für sie beginnt in Potsdam in Kürze ein neuer Lebensabschnitt. Bild: David Rötzschke
Für Hotel-Chefin Claudia Straubel heißt es: Loslassen. Für sie beginnt in Potsdam in Kürze ein neuer Lebensabschnitt.
Für Hotel-Chefin Claudia Straubel heißt es: Loslassen. Für sie beginnt in Potsdam in Kürze ein neuer Lebensabschnitt. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Alles muss raus bei Edel-Flohmarkt nach Hotel-Schließung im Vogtland: „Das tut schon weh“
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende Oktober hat das „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen seine Türen geschlossen. Die Idee, einen Flohmarkt für alles Bewegliche zu veranstalten, kam am Wochenende mehr als gut an.

Das rote Sofa im Restaurant fällt sofort ins Auge. Platz nimmt niemand. Niemand mehr. Zumindest vorerst. Ein kleiner, unscheinbarer Zettel informiert den Betrachter: „Du bist zu spät! Ich bin schon verkauft.“ Da ist es gerade mal zwei Stunden nach zwölf am Freitagnachmittag. Der Flohmarkt im „Landhaus Marienstein“ hoch über Bergen hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
16:00 Uhr
1 min.
Schnäppchen: Warum am Wochenende ein Edelrestaurant im Vogtland sein Tafelsilber verkauft
Die festlich gedeckten Tische waren ein Markenzeichen des „Landhauses Marienstein“.
Das „Landhaus Marienstein“ in Bergen hat Ende Oktober seine Pforten für immer geschlossen. Wohin mit der Einrichtung? Die Wirtsleute haben da eine ungewöhnliche Idee.
Gunter Niehus
21.08.2025
3 min.
Wirt für Top-Adresse im Vogtland gesucht - Wie geht’s weiter im „Landhaus Marienstein“?
Familienunternehmen Marienstein: Frank Straubel (links) kocht gemeinsam mit seinem Schwiegersohn.
Claudia und Frank Straubel ziehen sich im Oktober aus dem „Landhaus Marienstein“ in Bergen zurück. Das Gebäude soll dann verkauft werden. Was der Eigentümer damit vorhat.
Gunter Niehus
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel