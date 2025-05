Alter Feuerwehr-Hase aus dem Vogtland ist stolz auf seinen Nachfolger: „Manches macht er sogar besser als ich“

Vor sieben Jahren hat Philipp Ungethüm die Leitung der Wernesgrüner Jugendfeuerwehr von Heiko Bergner übernommen. Was die beiden Männer heute noch verbindet.

Voller Hochachtung spricht man in Feuerwehrkreisen rund um den Steinberg von Heiko Bergner. Obwohl er die Leitung der Jugendfeuerwehr nach 21 Dienstjahren 2018 an den damals 25-jährigen Philipp Ungethüm übergeben hat, ist sein Name auch heute noch eng mit der Jugendfeuerwehr verbunden. „Wie würde unsere Feuerwehr heute aussehen, wenn sich...