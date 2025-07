An dieser Kreuzung in Auerbach hat es gekracht

Ein Zusammenstoß, zwei Verletzte und Totalschaden an zwei Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochnachmittag.

Ein VW Caddy und ein Opel Insignia sind am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Albert-Schweitzer-Straße in Auerbach zusammengestoßen. Laut Polizei hat einer der beiden Beteiligten beim Abbiegen die Ampel missachtet, so dass es mitten auf der Kreuzung zur Kollision kam. Dabei wurden die beiden Insassen verletzt. Der genaue...