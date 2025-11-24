An dieser Schule im Vogtland brennen Mädchen für MINT: „Mathe ist für mich Lebensinhalt“

Wo immer auf der Welt die Erde bebt - die Auerbacher Goethe-Gymnasiasten wissen das quasi sofort. Leonie Hummels erster Blick gilt am Morgen dem Seismografen. Sie liebt alles rund um Zahlen.

Das Auerbacher Goethe-Gymnasium nennt sich seit diesem Jahr „MINT-freundliche Schule". Für Direktorin Silvia Fehlberg und alle mathematisch und naturwissenschaftlich begeisterten Lehrer und Schüler bedeutet dieser vom Bund verliehene Titel ein kleines Erdbeben. Wie es sich anfühlt, wenn im „Goethe" der Fußboden wackelt, verrät ein im...