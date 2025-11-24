Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • An dieser Schule im Vogtland brennen Mädchen für MINT: „Mathe ist für mich Lebensinhalt“

Weltweite Erdbebensignale zeigt der Seismograf, den Mathe- und Nawi-Fachlehrer Norman Kniebel von der TU Freiberg bekommen hat. Leonie Hummel ist fasziniert davon.
Leonie Hummel liebt Technik, Mathe und das Programmieren. Für das Gymnasium hat sie schon Web-Sites erstellt, Spiele- und Lern-Apps.
Für die nächsten drei Jahre gilt das Goethe-Gymnasium als „MINT-freundliche Schule“.
Auerbach
An dieser Schule im Vogtland brennen Mädchen für MINT: „Mathe ist für mich Lebensinhalt“
Von Cornelia Henze
Wo immer auf der Welt die Erde bebt - die Auerbacher Goethe-Gymnasiasten wissen das quasi sofort. Leonie Hummels erster Blick gilt am Morgen dem Seismografen. Sie liebt alles rund um Zahlen.

Das Auerbacher Goethe-Gymnasium nennt sich seit diesem Jahr „MINT-freundliche Schule“. Für Direktorin Silvia Fehlberg und alle mathematisch und naturwissenschaftlich begeisterten Lehrer und Schüler bedeutet dieser vom Bund verliehene Titel ein kleines Erdbeben. Wie es sich anfühlt, wenn im „Goethe“ der Fußboden wackelt, verrät ein im...
