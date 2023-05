Andreas-Gabalier-Double heizt Besuchern des Pfingstsingens am Röthelstein ein

Hier spielt die Musik: Das traditionelle Pfingstsingen in Beerheide feierte am Pfingstsonntag seine 70. Auflage. Mehr als 600 Besucher machten sich bei herrlichem Sommerwetter auf den Weg, um die Jubiläumsausgabe zu erleben. Um auch jüngere Besucher anzusprechen, wurde in diesem Jahr das Programm etwas modernisiert: Ein Andreas-Gabalier-Double...