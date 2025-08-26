Auerbach: Feuerwehr rückt zu Brand in Wohnhaus aus

Auerbach
Der Brand ist offenbar an einer Feuerstelle im Haus entstanden. Die Polizei setzt einen Brandursachenermittler ein.
Feuerwehreinsatz am späten Montagvormittag in Auerbach: Gegen 10.45 Uhr rief eine Rauchentwicklung in einem Haus an der Lamnitzer Straße Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Nach Informationen der Polizei vom Dienstag hatte sich das Feuer aus derzeit noch ungeklärter Ursache offenbar im Bereich einer Feuerstelle im Haus entzündet. Die...
