  • Auerbach: Göltzschtalstraße am Dienstag teilweise gesperrt – das ist der Grund

Die Göltzschtalstraße in Auerbach ist am Dienstag nur halbseitig befahrbar.
Die Göltzschtalstraße in Auerbach ist am Dienstag nur halbseitig befahrbar. Bild: Cornelia Henze/Archiv
Auerbach
Auerbach: Göltzschtalstraße am Dienstag teilweise gesperrt – das ist der Grund
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verkehrsänderungen in Auerbach: Die Göltzschtalstraße ist am Dienstag teilweise gesperrt. Aber nur in eine Richtung.

Wer am Dienstag von Rodewisch in Richtung Falkenstein unterwegs ist, muss in Auerbach eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Göltzschtalstraße ist auf Höhe der Hausnummer 16 für einige Stunden halbseitig gesperrt. Grund für die Verkehrsbeeinträchtigung sind nach Auskunft von Auerbachs Stadtsprecher Hagen Hartwig Vermessungsarbeiten, die der...
