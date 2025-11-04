Auerbacher Ortsteil hat schon 2026 im Blick: Konzept für Veranstaltungskalender steht

Bewährte Veranstaltungen wird es in Beerheide auch 2026 wieder geben. Allerdings hat sich der Ortschaftsrat vorgenommen, bei einem Kirmes-Programmpunkt Veränderungen vorzunehmen.

Kaum ein Monat geht in Beerheide ohne öffentliche Veranstaltungen zu Ende. 2026 wird sich daran nichts ändern. Zwischen Lampionumzug im Januar und Seniorenweihnachtsfeier am Jahresende hat sich der Auerbacher Ortsteil allerhand vorgenommen. Bis auf Feinheiten ist der Veranstaltungskalender fertig, die jüngste Ortschaftsratssitzung stellte ihn... Kaum ein Monat geht in Beerheide ohne öffentliche Veranstaltungen zu Ende. 2026 wird sich daran nichts ändern. Zwischen Lampionumzug im Januar und Seniorenweihnachtsfeier am Jahresende hat sich der Auerbacher Ortsteil allerhand vorgenommen. Bis auf Feinheiten ist der Veranstaltungskalender fertig, die jüngste Ortschaftsratssitzung stellte ihn...