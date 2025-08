Auerbacher Rewe schließt: Was die Kunden ab September dort erwartet

Auf den gewohnten Supermarkt an der Klingenthaler Straße muss keiner verzichten. Nach dem Umbau geht es dort weiter - aber mit mehr smarter Technik und mehr Eigenverantwortung für den Kunden, wie es heißt. Was ist darunter zu verstehen?

Der Auerbacher Rewe-Supermarkt hat für seine Kunden letztmalig am 16. August geöffnet. In den folgenden fünf Wochen wird der Markt umgebaut, ehe er am 23. September wieder öffnet. Dann werden die Kunden große Augen machen, denn auch in Auerbach wird die „Self-Checkout“-Technologie Einzug gehalten haben. Seit 2019 stattet der Konzern...